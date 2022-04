…C’erano stati il bicchiere d’acqua in faccia tra Vittorio Sgarbi contro Roberto D’Agostino, ricambiato con un manrovescio, poi la testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi, e poi lo stucchevole pugno di Willy Smith a Chris Rock per la notte degli Oscar per i motivi che sappiamo, ma ingigantito ad arte e con le conclusioni che sappiamo. Se la poteva risparmiare, con tutte le conseguenze sul piano professionale che sappiamo? Forse? Autocontrollo ?Smith per un po’ non girerà film, ma per Rock non sembra arrivato il tempo dell’andante ma non troppo. Per farla breve Smith, citando il noto romanzo di Antoine de Saint-Exupèry,è stato un piccolo Principe. Per il bravo incassatore che ha mostrato l’altra guancia…ci starebbe bene un ritiro spirituale tra i pugili suonati, fino all’ultimo round.



DIETRO LA LAVAGNA 30/03/2022 L’ABDICAZIONE DEL PRINCIPE

Bisogna prendersi del tempo prima di valutare situazioni delicate come quella capitata a Will Smith. La reazione istintiva perché più umana, e che mantiene il suo calore anche a lungo, è quella di un sostegno deciso al ceffone sferrato, in diretta globale, all’indecente comico che canzona la malattia di sua moglie, seguito da un paio di improperi che fanno dileguare ogni possibilità che si sia trattato di una messa in scena imbastita appositamente. Poi, immancabile, sulla spalla opposta a quella su cui siede il diavoletto che sussurra di dare ragione all’attore, si presenta l’angioletto del buon senso, il quale bisbiglia che, per quanto si possa comprendere (senza giustificare) Smith, un atto del genere riporta l’uomo a uno stato di inciviltà grottesco, intendendo con ciò il periodo in cui l’uomo viveva nelle caverne ed era preda solo delle sue passioni, di cui l’ira è l’indiscussa regina. Massima solidarietà per Jada Pinkett Smith e la sua malattia; stigma per la mascolinità ostentata e tracotante del figliolo dei due, che commenta orgoglioso il gesto del padre sulla rete ‘ed è così che noi facciamo’; e pure tanta commiserazione per Will, che probabilmente ha messo da solo la parola ‘fine’ alla sua splendida carriera. A me, umile consumatore di prodotti televisivi che mai vincerà un Oscar e mai avrà voce in capitolo in questioni di tanta importanza, resta solamente il dispiacere che, ogni volta che rivedrò Io sono leggenda, La ricerca della felicità, Hitch e, soprattutto, Il principe di Bel Air, non riuscirò più a emozionarmi come prima.