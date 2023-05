Weekend con “Da Paganini a Piazzolla” e “Finale del 23° Premio Lams Matera”

Inizia, questo fine settimana, il Prospettive Music Festival 2023 organizzato dal Lams Matera sulle note di Paganini e Piazzolla che introdurranno ad una intensa stagione concertistica che vedrà esibirsi musicisti internazionali, giovani talenti, solisti e orchestre in un ampio ventaglio di generi, dalla sinfonica alla cameristica, dall’opera allo swing. Il 27 MAGGIO 2023 – “Da Paganini a Piazzolla” – con Ettore Pellegrino – violino e Gianluca Persichetti – chitarra – ore 20:00 Chiesa di San Giovanni Battista- Matera

ingresso libero.

Ettore Pellegrino – violino

“Violinista dalla carriera internazionale, svolge intensa attività concertistica. Membro delle più prestigiose orchestre italiane ricopre il ruolo di prima parte presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e nell’omonima Orchestra Filarmonica sotto la guida di grandi interpreti quali D. Harding, R. Ticciati, G. Pretre, M. Chung, D. Gatti, D. Renzetti, R. De Burgos, Daniel Barenboim. Ha all’attivo numerosissimi concerti con “I solisti Aquilani” in Italia, Germania, Spagna, Belgio, Canada, Francia, Stati Uniti, Egitto, Libano, Marocco. È membro del Tosti Ensemble con il quale ha inciso un CD dedicato a Paul Hindemith e si è esibito in Inghilterra, in Canada, a Taiwan e in Australia. Vanta collaborazioni con Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Germano Mazzocchetti, Franco Piersanti.

Suona un violino Goffredo Cappa del 1683 ex Michael Rabin.

Gianluca Persichetti – chitarra

Formatosi al Conservatorio di Santa Cecilia è protagonista di una intensa attività concertistica come solista ed in molteplici formazioni cameristiche; riconosciuto tra i maggiori esperti di musica brasiliana in Italia, vanta collaborazioni con i più importanti e riconosciuti musicisti del genere. Ha all’attivo lavori in collaborazione con artisti del calibro di Lina Sastri per il teatro Quirino di Roma e per il teatro La Pergola di Firenze e registrazioni per Morricone, Piovani, Bacalov, Mazzocchetti, Guerra come esecutore ed arrangiatore e pubblicazioni recensite dalle più importanti riviste internazionali di settore.

Domenica 28 maggio alle ore 19,30 presso l’Auditorium della Parrocchia S. Giuseppe Artigiano (Via degli Aragonesi, 11 – Matera) -sempre ad ingresso libero-si svolgerà la Finale del 23° Premio Lams Matera, il Concorso internazionale che vedrà quest’anno la partecipazione di oltre 300 musicisti da tutto il mondo. Durante la Finale, si esibiranno i migliori concorrenti selezionati nelle giornate di audizione, per contendersi i 3 concerti premio messi in palio. E’ previsto anche il Premio del pubblico, che sarà assegnato, appunto, dal pubblico presente in sala.”