Consapevoli, responsabili per recuperare quell’armonia, usiamo i termini in italiano, difficili da mantenere viste i tempi, aldilà delle pandemie, delle mode, delle alienazioni social che hanno contribuito – ma dipende da ciascuno di noi- a tenere testa, cuore, anima e piedi ben piantati nel reale. E allora un invito come quello di Filomena Cancellaro per domani, 13 luglio, per la Giornata Feldenkrais, è da tenere in considerazione. Di cosa si tratta? La nota che segue ve ne dà un assaggio..

L’INVITO

Ciao, martedì 13 luglio la giornata Feldenkrais, che si svolgerà dalle 16.30 alle 19.30, nella sede del Centro Caro Levi di Matera a Palazzo Lanfranchi, sarà dedicata al respiro e all’emissione della voce. Le lezioni di Consapevolezza Attraverso il Movimento (CAM) del Metodo Feldenkrais miglioreranno la funzionalità e l’efficacia della nostra respirazione, in particolare miglioreranno la capacità di graduare la pressione dell’aria mentre esce, la capacità di far vibrare ossa, muscoli e tessuti molli e di produrre suoni con la nostra voce “naturale”. Lavoreremo in piedi e da supini. Sono consigliati: abiti comodi, un tappetino o una coperta, un paio di calzini. Vi aspetto martedì☺️