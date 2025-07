VivaVerdi Multikulti: spettacolo giorno 16 rimandato e sostituito con “Signor Buio”

Con una nota degli organizzatori si informa che “Per motivi tecnici viene RIMANDATA la rappresentazione di teatro in musica contemporanea VivaVerdi Multikulti 2025 . Lo spettacolo contemporaneo di teatro in musica I Fiori di Papavero – Storia dell’artista che affrescò la Cripta dei Cento Santi , doveva andare in scena nelle serate di mercoledì 16 luglio e in giovedì 17 luglio a Matera (Terrazza della Fondazione Le Monacelle ETS – via Riscatto 9). Il monologo con l’attrice Angela De Gaetano che, oltre a esserne unica interprete cura anche la regia della drammaturgia degli autori materani Dario Carmentano e Grazia Lascaro sarà pertanto riproposto in una data da definirsi nella seconda parte della rassegna, che dopo la pausa nel mese di agosto riprenderà a settembre per concludersi a dicembre.

La pièce in programma domani sera viene SOSTITUITA dalla replica di Signor Buio , spettacolo di teatro per l’infanzia o meglio per bambini dai sette anni in su, scritto e diretto da Giovanna Staffieri , alla sua prima regia, e interpretato da Simone Castano e Anna Onorati .La rappresentazione, dunque, andrà in scena mercoledì 16 luglio con inizio alle 21 sulla Terrazza della Fondazione Le Monacelle ETS – via Riscatto 9 (nei pressi del Duomo).”