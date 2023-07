Vivaverdi alle Monacelle con Eolian Trio

Saranno le soronità dell’Eolian Trio,lunedì 10 luglio, a riempire di note il concerto del Vivaverdi Multikulti Estate 2023 con un programma dedicato a brani di Ludwig van Beethoven, Michail Ivanovič Glinka e Max Bruch. Un appuntamento di qualità nel solco di una manifestazione e di una programmazione di qualità messa a punto , con competenza e passione dal direttore artistico Loredana Paolicelli.

Domani sera, per il VIVAVERDI

MULTIKULTI 2023 / ESTATE, presso Le monacelle Eolian Trio

Carmelo Dell’Acqua, clarinetto

Francesca Taviani, violoncello

Graziella Concas, pianoforte

Direzione artistica di Loredana Paolicelli.

L’Eolian Trio è il risultato dell’incontro di tre musicisti di riconosciuta e raffinata esperienza e nasce dal comune interesse dei tre interpreti per il repertorio cameristico.

Carmelo Dell’Acqua, Francesca Taviani e Graziella Concas hanno perfezionato la loro formazione musicale presso prestigiose Accademie, fra le quali: Accademia Chigiana di Siena, Mozarteum di Salisburgo, Accademia di Imola, Scuola di Musica di Fiesole e con Maestri come il Trio di Trieste, Piero Farulli del Quartetto italiano, il Trio Ciaikowsky, Boris Petrushansky, Sergio Perticaroli, Aldo Ciccolini, Vera Gornostaeva, Amedeo Baldovino, Richard Stoltzman, Rocco Filippini, Antony Pay, Pier Narciso Masi, Gervase De Peyer, Alfred Prinz, Bruno Canino, Andrew Marriner, Antonio Ballista.

Hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, fra i quali: Giovan Battista Pergolesi di Napoli, Carlo Zecchi di Roma, Città di Barletta, Giovanni Battista Viotti di Vercelli, Festival Nazionale di Taranto, Antonio Scontrino di Trapani, Città di Grosseto, Città di Caltanissetta, Città di Pistoia, Vincenzo Scaramuzza di Crotone, Città di Acqui Terme, Wassily Kandinsky di Avellino, Ferenc Liszt di Roma.

I musicisti dell’Eolian Trio hanno partecipato ad importanti rassegne e produzioni musicali in diverse città italiane e anche all’estero (Austria, Germania, Olanda, Belgio, Russia, Spagna, Repubblica Ceka, Romania, Ungheria, Gran Canaria, Grecia, Francia, Bulgaria, Paraguay, Argentina, Australia).

Graziella Concas e Carmelo Dell’Acqua sono docenti presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Francesca Taviani presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli.

Programma

Ludwig van Beethoven

(Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827)

Trio op. 11 in si bemolle maggiore “Gassenhauer” (1797)

Allegro con brio

Adagio

Tema con variazioni

(Tema “Pria ch’io l’impegno” tratto dall’opera L’amore marinaro, ossia il Corsaro di Joseph Weigl)

(22 min. ca.)

Michail Ivanovič Glinka

(Novospasskoe, Russia, 1 giugno 1804 – Berlino, 15 febbraio 1857)

Trio pathétique (1832)

Allegro moderato

Scherzo: Vivacissimo

Largo

Allegro con spirito

(16 min. ca.)

Max Bruch

da Acht Stucke op. 83 (1910)

n. 6 Nachtgesang: Andante con moto

n. 4 Allegro agitato

(12 min. ca.)