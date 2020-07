Terzo appuntamento con il Matera Festival. Lunedì 13 luglio, in programma nei Giardini del Museo Ridola, “Le Stagioni di Vivaldi”. Due gli spettacoli, con proiezioni fotografiche della nostra terra: alle 19.45 e alle 21.00.

Protagonisti dell’evento che avrà luogo nella suggestiva cornice dei Giardini del Museo Ridola, la violinista Ksenia Milas, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Cosimo Prontera, che eseguirà motivi al clavicembalo.

Sono dieci gli eventi realizzati dall’ICO Magna Grecia, direzione artistica del maestro Piero Romano, in collaborazione con Matera in Musica, Basilicata Circuito musicale e Alvino 1884. Anche quest’anno, ruolo fondamentale nel Matera Festival lo rivestono i partner istituzionali: Regione Basilicata, FSC Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Comune di Matera, Unesco e MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività culturali). Particolare ringraziamento va, inoltre, rivolto a Ubi Banca, Shell e alle attività importanti legate al territorio e che sostengono la manifestazione: Ecowash, Grieco Collezione uomo-donna e Lion Service.

Compositore e violinista del periodo barocco, detto Il “Prete Rosso” per via del colore dei suoi capelli, nacque a Venezia nel 1678, Antonio Vivaldi fu uno dei compositori che influenzarono maggiormente il periodo musicale barocco. Iniziò giovanissimo a studiare violino, finché nel 1703 venne ordinato sacerdote. L’influenza come compositore di Vivaldi riguardò soprattutto la musica strumentale e principalmente gli innumerevoli concerti per strumento solista e orchestra d’archi. Vivaldi scrisse oltre 450 concerti di cui circa 250 sono dedicati al violino. Fra le raccolte più significative, L’estro armonico (1711) e Il cimento dell’armonia e dell’inventione (1725). A quest’ultima appartengono i celeberrimi concerti detti “Le quattro stagioni”. Ingresso, 5euro, 0,50 diritti prevendita.

Il Matera Festival è un modo per riscoprire la bellezza di temi musicali pieni di fascino e suggestione, con progetti senza tempo. In questo, un ruolo fondamentale lo rivestono i professori dell’ICO, che condividono il palcoscenico con artisti e tributi di alto profilo. Particolare attenzione rivestirà il concerto esclusivo in programma lunedì 10 agosto alle 20.30 al Mulino Alvino. In pedana Michael League, leader degli Snarky Puppy, band alla quale è stato assegnato un Grammy Award, e Bill Laurance. L’evento-debutto del tour internazionale del duo è una coproduzione con il Locus Festival di Locorotondo.

Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

Ufficio stampa: Claudio Frascella, 3382591830