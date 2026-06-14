Viva Vittoria Matera e Coop insieme per un Laboratorio di Comunità dedicato alla solidarietà e alla partecipazione

“Lunedì 22 giugno, dalle ore 18:00 alle 19:30, il Corner Librerie Coop dell’Ipercoop di Borgo Venusio ospiterà un nuovo Laboratorio di Comunità promosso nell’ambito del progetto Viva Vittoria Matera.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si spiega che “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro, partecipazione e condivisione aperta a cittadini, associazioni e volontari che desiderano contribuire alla realizzazione dei caratteristici quadrati in lana o cotone di 50×50 centimetri che andranno a comporre la grande installazione pubblica di Viva Vittoria Matera, simbolo dell’impegno della comunità contro la violenza sulle donne.

Durante il laboratorio sarà possibile lavorare insieme alla realizzazione dei quadrati, conoscere più da vicino il progetto e contribuire alla sua crescita portando e donando gomitoli di lana e cotone che saranno utilizzati dalle volontarie e dai volontari impegnati nella preparazione dell’opera relazionale condivisa.

Particolarmente significativa è la collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che ha scelto di ospitare il Laboratorio di Comunità all’interno dello Spazio Librerie Coop dell’Ipercoop di Borgo Venusio.

Una scelta che va oltre il semplice sostegno all’iniziativa. Attraverso questa collaborazione, l’ipermercato si conferma non soltanto come luogo dedicato al commercio e ai consumi, ma anche come spazio aperto alla vita della comunità, alle relazioni sociali, alla cultura e alla partecipazione civica.

Mettere a disposizione i propri spazi per un progetto come Viva Vittoria significa favorire l’incontro tra persone, creare occasioni di aggregazione e contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale. Quando un luogo del commercio diventa anche un luogo di comunità, si crea valore non soltanto economico, ma anche sociale. È in questi spazi di incontro che possono nascere relazioni, partecipazione e consapevolezza.

A questo importante supporto si aggiunge la donazione di oltre 150 gomitoli di lana che Coop Alleanza 3.0 destinerà al progetto, offrendo un contributo concreto alla realizzazione dei quadrati che andranno a comporre la grande opera relazionale condivisa di Viva Vittoria Matera.

L’invito è rivolto a tutti: esperti di maglia e uncinetto, principianti, curiosi e cittadini che vogliono offrire il proprio contributo a una grande esperienza collettiva di solidarietà. Non è necessario avere particolari competenze: ciò che conta è la volontà di partecipare e condividere un momento di impegno e vicinanza.

Viva Vittoria è un progetto nazionale nato per sensibilizzare sul tema della violenza maschile contro le donne attraverso la forza delle relazioni e della partecipazione collettiva. Ogni quadrato realizzato rappresenta un gesto concreto di attenzione e responsabilità verso una causa che riguarda l’intera società.

L’appuntamento è quindi per lunedì 22 giugno, dalle ore 18:00 alle 19:30, presso il Corner Librerie Coop dell’Ipercoop di Borgo Venusio. Un’occasione per tessere insieme fili, relazioni e comunità.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire le pagine social di Viva Vittoria Matera e di IperCoop Matera Borgo Venusio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.