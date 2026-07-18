Viva l’Italia, Viva Garibaldi e Ferrandina scese in piazza

Lo fece il 16 luglio 1860 in quel clima di insurrezione che portò all’Unità d’Italia sotto la spinta dell’avanzata dell’eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi, e con un nucleo di patrioti illuminati che si era schierato contro i Borbone alla guida del Regno delle due Sicilie.Ma senza sapere che quel percorso avrebbe portato al brigantaggio, alla spoliazione del Sud e all’avvio di un problema tuttora irrisolto che è la Questione meridionale. Roba da libri di storia e da studiosi della questione, acuita dalla deriva sovranista del governo del BelPaese e da un disegno, che riaffiora puntualmente, dell’autonomia differenziata. Resta la pagina dell’insurrezione ferrandinese e della rievocazione di quell’evento che sarà riproposto il 21 luglio davanti al sagrato di San Domenico e fino a piazza Plebiscito, per la regia di un esperto delle materia come Giuseppe Ranoia. E’ la ‘’Prima’’. Auspichiamo che possa essere riproposta tra le tante proposte di interesse dell’offerta turistico culturale della cittadina aragonese.



IL COMUNICATO STAMPA

“Ferrandina, 16 luglio 1860: la scintilla del Risorgimento lucano”

in scena il 21 luglio 2026

Uno spettacolo itinerante e corale che trasforma i vicoli e le piazze in un teatro a cielo aperto, realizzato con il sostegno del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica del Ministero della Cultura

Ferrandina celebra uno dei suoi capitoli più luminosi di storia civile con la rievocazione “Ferrandina 1860 – La scintilla del Risorgimento lucano”. L’appuntamento è per martedì 21 luglio 2026 alle ore 21:00, davanti al sagrato di San Domenico .

L’iniziativa, prodotta dal Comune di Ferrandina e realizzata dalla Pro Loco di Ferrandina, con il coordinamento artistico di Giuseppe Ranoia, restituisce alla comunità e ai visitatori l’insurrezione del 16 luglio 1860, quando la piazza esplose nel grido “Viva l’Italia! Viva Garibaldi!” e la città si unì al moto lucano guidato da Giacinto Albini e Nicola Mignogna.

La rievocazione, ammessa al Fondo nazionale del MIC per il valore culturale, storico e identitario del progetto, nasce da una drammaturgia originale che intreccia memoria, devozione popolare e slancio civile. Il racconto si apre con i bambini che “giocano a fare Garibaldi”, una scena che – come si legge nelle note di regia – “abbassa la soglia retorica e definisce la libertà con parole semplici” . A custodire la memoria è Padre Zaccaria, figura realmente esistita, che nel copione scrive una lettera-memoria per non lasciare che quei giorni vengano dimenticati: “la voce di chi quei giorni li ha vissuti e non vuole che siano dimenticati” .



Lo spettacolo è itinerante e site-specific: dalla Chiesa di San Domenico fino a Piazza Plebiscito, piazze, vicoli e cunicoli del centro storico diventano scena viva, restituendo la coincidenza fisica tra luoghi della rivolta e luoghi della rappresentazione. La processione della Madonna del Carmine, cuore drammaturgico dell’opera, si fonde con l’insurrezione in un crescendo emotivo che unisce sacro e civile “senza mai contrapporli” . Banda dal vivo, effetti sonori, fuochi e colpi scenici scandiscono i passaggi emotivi della narrazione, fino alla partenza della colonna ferrandinese verso Potenza, guidata – secondo le cronache – dai giovanissimi monaci Leonardo Montemurro e Francesco Lategana, “l’anima del popolo in cammino” .

Il progetto valorizza, inoltre, le figure dei patrioti ferrandinesi – Carmine Sivilla, i fratelli De Leonardis, Gaspare Laudati, Nicola Petruccelli e altri – protagonisti di un moto che unì dodici centri della Lucania sotto la guida del Comitato di Corleto Perticara.

La rievocazione coinvolge attori, figuranti, associazioni locali e cittadini di ogni età, chiamati a partecipare come comparse e lanciatori di berretti, in un grande rito collettivo che restituisce alla comunità la propria storia condivisa.