Vito a Ferrara con la T-shirt ”unica” per la laurea di Ruggero

Sì, ha davvero una ”testa” inarrivabile Vito Evangelista, docente in pensione da un mesetto buono, che non si sottrae quando si tratta di pensare in grande e in maniera originale. E così il 22 luglio scorso ha raggiunto la città dell’ex ducato (ripassate pure la storia, ne vale la pena) per la laurea del nipote Ruggero, neo dottore in scienze biologiche. Naturalmente non poteva presentarsi in giacca e cravatta. Primo perché, come si suol dire si ”sckattava dal caldo”e poi lui ama stare a suo agio. E così ha indossato una t-shirt azzurra, con tanto di corona di alloro e la scritta ” Solo i migliori si laureano in biologia”. E Ruggero, con la tesi ” Monitoraggio di macro e meso litter nelle spiagge del delta del Po: distribuzione stagionale e e caratterizzazione” ha dato soddisfazione al papà Nino salito a a Ferrara nel 1972 dove si è successivamente laureato in medicina e chirurgia e dove ha conosciuto la moglie Manuela Pellegrini , anche lei medico, e poi i fratelli Lorenzo e Riccardo che hanno in comune la barba.



Congratulazioni, foto ricordo, un brindisi augurale e poi tutti al ristorante per il pranzo con degustazioni di piatti tipici locali. Naturalmente Vito che ha realizzato un servizio fotografico ”al bacio” e un album dell’evento da incorniciare è anche una buona forchetta. Alla ”bbndich !”, alla Benedica ! come si suol dire, e memore del legame dei parenti, a cominciare dai nipoti, hanno con la cucina materana e materna li ha invitati a Matera. Una rimpatriata a Matera con il nostro pane a prezzi accessibili. Lì, a Ferrara, come dimostra la foto, il prezzo è di 0,76 euro l’etto (!) in omaggio ai grani della varietà senatore Cappelli. Tanto di Cappello,naturalmente…E il costo della vita, anche a tavola.



Dimenticavamo la t shirt. E’ piaciuta e non è escluso che Vito la produca, come è prassi , on demand, a richiesta: dalla facoltà di veterinaria a quella di agraria. E’ bastata una seduta di laurea a Ferrara, per mettere in tavola anche il parmigiano materano. In via Ridola si attendono sviluppi.E’ tutto nella testa di Vito, naturalmente.

