Basta la foto-ricordo alla fabbrica del carro, dopo essersi sposati in quel di Casamassima ( Bari) per fare gli auguri a Tommaso e a Maria, che non hanno rinunciato a uno ”scatto ” beneagurante per un giorno da ricordare. Un evento, per tanti motivi, ”pirotecnico” come è nella vita dei due giovani e nella storia della Festa della Bruna. Il 2 luglio è vicino… Auguri e tanta felicità.