Visita al carro e incontri sulle donne nella piazzetta del carro trionfale

Si comincia lunedì 23 giugno con la tradizione visita al carro trionfale nella fabbrica del rione Piccianello, con benedizione e fuochi d'artificio e si apre al confronto sui temi legati al mondo femminile e sociale, a partire dal 24 giugno. Nei comunicati programmi e inviti a partecipare.



Il 23 giugno si svela il carro trionfale 2025

Pubblicato l’opuscolo illustrato dedicato all’opera di Francesca Cascione

Matera, 21 giugno 2025 – Il conto alla rovescia per la 636^ edizione della Festa della Bruna entra nel vivo. Lunedì 23 giugno, in piazzetta del Carro Trionfale nel rione Piccianello, si terrà l’attesissima presentazione ufficiale del Carro Trionfale 2025, che il prossimo 2 luglio porterà in processione la sacra immagine della Vergine della Bruna.

Protagonista della serata sarà la nuova imponente opera in cartapesta firmata da Francesca Cascione, artista materana che ha realizzato l’intero manufatto ispirandosi al tema del Giubileo 2025: “Mio Signore e mio Dio, Tu mia speranza”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 21.00 con uno spettacolo di luci curato dal lighting designer Carlo Iuorno, che introdurrà il pubblico a un primo, suggestivo incontro visivo con il Carro.

Alle 21.30, l’Amministratore dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Angelo Gioia, impartirà la benedizione solenne al Carro Trionfale.

Seguirà il momento musicale “Maria InCanto. L’anima mia magnifica il Signore”, a cura della corale polifonica “Totus Tuus”, diretta da Cettina Urga.

A chiudere la serata, alle 22.30, sarà lo spettacolo pirotecnico realizzato dalla Pirotecnica Colangelo Fireworks di Avigliano (PZ), che illuminerà il cielo materano in onore della Regina della città.

In occasione della presentazione è stato anche pubblicato l’opuscolo ufficiale del Carro Trionfale 2025, curato dal dott. Franco Moliterni, referente per le attività culturali dell’associazione Maria SS. della Bruna. Si tratta di una guida illustrata che accompagna alla scoperta dell’opera: dalle architetture ai dipinti, dalle sculture ai simboli teologici e spirituali che la ispirano. Il libretto, in formato tascabile e riccamente corredato di immagini, è pensato per offrire una lettura accessibile ma profonda del manufatto, valorizzando ogni dettaglio del percorso espositivo nella Fabbrica del Carro. Un oggetto da collezione, destinato a chi ama la Festa e ne custodisce la memoria.

Si ringraziano le imprese materane Area Living ed Edilizia Lucana per il sostegno alla realizzazione dell’opuscolo, disponibile presso l’info point di piazza Vittorio Veneto e nella sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna in via San Francesco d’Assisi.

LE VISITE AL CARRO TRIONFALE

A partire da martedì 24 giugno sarà inoltre possibile ammirare il Carro Trionfale presso la Fabbrica del Carro, dove resterà esposto al pubblico ogni giorno con i seguenti orari:

Mattina: 9.30 – 12.30

Pomeriggio: 17.30 – 22.00

Un appuntamento imperdibile per lasciarsi avvolgere dall’incanto della Festa della Bruna, dove tradizione, fede e arte si incontrano nel segno della Speranza.



Al via la terza edizione di “Storie di Donne”

Per la Festa della Bruna, 7 serate per raccontare il coraggio, la forza e la visione femminile

Matera, 20 giugno 2025 – Prende il via il 24 giugno la terza edizione di “Storie di Donne”, il format che dà voce alle esperienze, alle battaglie e ai sogni delle donne di oggi, all’interno delle iniziative collaterali della 636^ edizione della Festa della Bruna.

Sette incontri, fino al 30 giugno, per esplorare temi centrali e urgenti: dall’invisibilità delle bambine talentuose alla leadership femminile, dalla violenza di genere alla prevenzione oncologica, dalla rigenerazione urbana a misura di donna fino ai disturbi alimentari. Un racconto plurale, intenso e necessario, che trova nel dialogo il suo linguaggio privilegiato.

A moderare tutte le serate sarà la giornalista Rossella Montemurro, con il sostegno del main sponsor Nisia Martino, titolare di Cloé, da sempre sensibile alla valorizzazione del ruolo femminile nella società e nell’impresa.

Di seguito il programma delle serate, tutte con inizio alle ore 19.30 (eccetto il 29 giugno, ore 18.30):

24 giugno – Bambine invisibili

Quando il talento o la fatica passano inosservati

Intervengono: Roberta Coretti, psicologa e Mariangela Bruno, logopedista del centro Imparola – Prof.ssa Loredana Perla

Imprenditrici ospiti: Angela Martino, Nisia Martino, Mariangela Bruno

25 giugno – Leadership al femminile

Imprese che crescono con lo sguardo delle donne

Intervengono: Marica Lorusso (Domar), Margherita Perretti, Claudia Castellano

26 giugno – Non chiamatelo amore

Storie di coraggio e riscatto contro la violenza sulle donne

Intervengono: Cristina Favilli (Prefetto), Emma Ivagnes (Questore), Amalia Tedeschi (Comandante provinciale Vigili del Fuoco), Brunilde Paradiso, Caterina Rotondaro

27 giugno – La città che vorrei

Reinventare la città a misura di donna

Intervengono: Patrizia Minardi (Comitato Pari Opportunità Soroptimist), Maria Rosaria Pellegrini (Presidente Club Matera), Cristina Amenta (referente sostenibilità ambientale Club Matera), Gerardo Larocca (Presidente ANCI)

Imprenditrici ospiti: Patrizia Minardi, Milena Di Lecce

28 giugno – Il corpo in lotta, la vita in cammino

Prevenzione, testimonianze e speranza nella battaglia contro il tumore al seno

Intervengono: Laura Tosto, Maria Merlino, Teodora Di Pede (Psicoterapeuta EMDR Italia ed Europa), Anna Iallorenzi

Imprenditrici ospiti: Ilenia Amati, Laura Tosto

29 giugno – Nel corpo, il silenzio

Disturbi alimentari e identità femminile: rompere il tabù, curare con l’ascolto

Intervengono: Francesca Armandi, Federica Caiella

Imprenditrici ospiti: Aurelia Miccolis, Daniela Giordano

30 giugno – Sogni che si fanno strada

Il coraggio di realizzarsi. Ieri, oggi e domani

Presentazione della rivista “S-Catenati” con Elena Baldassarre e tavola rotonda con tutte le ospiti della terza edizione di Storia di Donne.

Imprenditrici ospiti: Mariangela Consoli, Alessia Mingione

Un appuntamento che si intreccia profondamente con il senso più autentico della Festa della Bruna, in cui il simbolo femminile della Madonna si fa icona di protezione, forza e rigenerazione. In questo stesso spirito, “Storie di Donne” rende omaggio al coraggio quotidiano delle donne che trasformano la realtà, senza clamore ma con determinazione.

