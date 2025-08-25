Virtuosismi senza tempo a cura del Lams/Ass.D’Ambrosio

Protagonista del prossimo evento del 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 sarà un duo d’eccezione, composto da 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢: il violinista Davide Alogna e il pianista Giuseppe Gullotta.

La loro attività li ha visti esibirsi in tutto il mondo, per le istituzioni musicali più importanti e prestigiose (𝑪𝒂𝒓𝒏𝒆𝒈𝒊𝒆 𝑯𝒂𝒍𝒍 𝒅𝒊 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌, 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒂 𝒅𝒊 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏𝒐, 𝑩𝒆𝒓𝒍𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒆, 𝑺𝒖𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑯𝒂𝒍𝒍 𝒅𝒊 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐, 𝑺𝒎𝒆𝒕𝒂𝒏𝒂 𝑯𝒂𝒍𝒍 𝒅𝒊 𝑷𝒓𝒂𝒈𝒂, 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑇ℎ𝑒𝑎𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑔𝑎𝑖, 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑔𝑖, 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔 𝑒 𝐻𝑒𝑟𝑘𝑢𝑙𝑒𝑠𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎, 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝐶𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜, 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑢𝑏𝑎𝑖, 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒, 𝑀𝑎ℎ𝑖𝑑𝑜𝑙 𝐻𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘, 𝑇𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝐿𝑎 𝐹𝑒𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑧𝑖𝑎 𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑀𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜), con orchestre di fama internazionale come la 𝑳𝒐𝒏𝒅𝒐𝒏 𝑺𝒚𝒎𝒑𝒉𝒐𝒏𝒚 𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂, 𝒊 𝑪𝒂𝒎𝒆𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒆 𝒊 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒂, 𝒍𝒂 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 𝑪𝒛𝒆𝒄𝒉 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒉𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄, 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑜 𝑆𝑦𝑚𝑝ℎ𝑜𝑛𝑦, 𝑙𝑎 𝑇ℎ𝑎𝑖𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑦𝑚𝑝ℎ𝑜𝑛𝑦, 𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 𝑅𝑖𝑎𝑠 𝑂𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎, 𝑙’𝑂𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑑𝑖 𝑀𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 e molte altre.

🎶 Il 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 del concerto del 27 agosto propone stupende e celebri pagine di 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭, 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐢, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐒𝐚𝐞̈𝐧𝐬, in cui risalterà – come recita il titolo del concerto – un “𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐨𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨”.

Il Lams si onora di avere Alogna e Gullotta tra i suoi ospiti, per offrire al pubblico di Matera un concerto di altissimo profilo, capace di emozionare e conquistare.

🎻 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐨𝐠𝐧𝐚 – Violinista tra i più apprezzati della sua generazione, si è esibito come solista nelle sale più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, collaborando con orchestre e musicisti di fama internazionale. Interprete raffinato e appassionato, è riconosciuto anche per la sua attività di ricerca e valorizzazione del repertorio italiano del Novecento.

🎹 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐆𝐮𝐥𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 – Pianista di grande talento, finalista al Premio Busoni, ha calcato palcoscenici internazionali come il Palau de la Música di Barcellona, la Salle Cortot di Parigi e la Carnegie Hall di New York. La sua carriera lo vede protagonista di progetti originali che uniscono tradizione classica e nuove contaminazioni artistiche, affermandolo come musicista versatile e innovativo.

✨ Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica!