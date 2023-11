Violenza di genere, maltrattamento e abuso dei bambini. Se ne parla all’IC Pascoli di Matera

Ascolto, dialogo, confronto, cultura. Sono le parole chiave dell’incontro con gli alunni dell’Istituto comprensivo Pascoli di Matera che si svolgerà venerdì 17 novembre, a partire dalle ore 9.30, per sensibilizzarli su ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne, sui bambini e sui ragazzi. L’iniziativa dal titolo “Il silenzio non ti aiuta”, organizzata in collaborazione con l’associazione ‘Anna Rosa una di noi’ e rientrante tra le attività di SottoSopra, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si propone di fornire spunti di riflessione, generare consapevolezza, aprire canali di ascolto con i più giovani su un argomento delicato e urgente. Parlare con loro di violenza, discriminazione di genere, maltrattamento e abuso è necessario per contribuire a una crescita che li porti a essere adulti consapevoli e rispettosi.

“Solo dove c’è il rispetto ci può essere amore – sottolinea Antonella Fontana, presidente dell’associazione ‘Anna Rosa una di noi’ – ed è quello che vogliamo insegnare, da subito, ai bambini e ai ragazzi attraverso gli incontri formativi che proponiamo”. Nata nel 2011, esattamente un anno dopo la morte di Anna Rosa Fontana per mano del suo ex compagno, l’associazione combatte la violenza di genere, la violenza domestica, la violenza sui minori, il bullismo, le molestie. La sua attività si intreccia per l’occasione con quella del progetto SottoSopra, indirizzato a contrastare il maltrattamento e l’abuso dei bambini in Basilicata. “Bisogna far passare il concetto che il silenzio è complice della violenza e dell’abuso”, aggiunge Samantha Fusiello, responsabile di SottoSopra. “Il compito della scuola, prima ancora di raccogliere, è quello di seminare”, commenta Michele Ventrelli, dirigente dell’Istituto comprensivo Pascoli di Matera. “Seminare vuol dire investire nel pensiero, nella condivisione, nei sentimenti, nelle ragioni del cuore”.

Dopo i saluti del sindaco di Matera Domenico Bennardi, un video sulla violenza di genere e lo spot contro l’abuso del progetto SottoSopra saranno i punti di innesto per la discussione con gli alunni. Interverranno all’incontro anche l’onorevole Stefania Ascari, prima firmataria della legge sul Codice rosso e ambasciatrice dell’associazione “Anna Rosa una di noi”, l’avvocato Giuseppe Lamacchia, il presidente nazionale dell’organizzazione di volontariato Anpapa Lorenzo Girardi. Per il progetto SottoSopra parleranno inoltre l’esperta dei laboratori per minori Simona Di Leo e l’antenna per l’ambito socio-territoriale Metapontino Collina materana Dora Rubino. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Ciervo. Nel corso dell’iniziativa verrà consegnato un attestato di benemerenza a Nunzio Olivieri, per aver ospitato gratuitamente nel suo Hotel San Domenico al Piano una donna vittima di violenza, e sarà inaugurata una targa in memoria di Anna Rosa Fontana e di tutte le donne vittime di femminicidio.

