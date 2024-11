Violenza alle Donne. Altamura avvia contest IspirAzioni ” Il problema è il ciclo…”

Continuano le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza alle donne, raggruppate nel programma ” Scarpette rosse” che l’assessorato alle politiche sociali e pari opportunità sta portando avanti con associazioni e con il comitato pari opportunità. Tra queste il 2° contest ispirAzioni ”Il problema è il ciclo…” aperto agli studenti. Per informazioni contattate, fino al 9 febbraio 2025, l’indirizzo e mail unicamente all’indirizzo mail pariopportunita.altamura@gmail.com.



Avviso – Pubblicato il 2° Contest ispirAzioni, anno 2024

La Commissione Speciale Pari Opportunità e l’Assessorato alle Politiche sociali e Pari Opportunità del Comune di Altamura promuovono un concorso per l’anno 2024, il 2° Contest ispirAzioni “Il problema è il ciclo…”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della città di Altamura, che potranno partecipare in piena autonomia espressiva all’iniziativa, come classi, gruppi di studenti o con singoli partecipanti con l’obiettivo di riflettere diritti delle donne come diritti umani, sul tema della violenza di genere. I lavori devono tener conto delle linee guida di cui agli articoli del presente bando.

Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare la scheda di partecipazione unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 09 febbraio 2025, unicamente all’indirizzo mail pariopportunita.altamura@gmail.com.

I dettagli sono sul portale istituzionale. Inoltre, si ricorda che questi giorni il Palazzo di Città è illuminato di arancione per l’Orange Day (foto qui).