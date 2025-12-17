Vinili amarcord..ad Altamura la fiera del disco

Se vi piace la musica e siete cresciuti, vi siete divertiti, avete amato gruppi, cantanti che sono tanta parte della vostra vita e li riascoltate volentieri su supporti ”tradizionali” come dischi vinili, musicassette nastri o compact disc su materiale plastico e allora non potete mancare a ”Murgia vinile 2025”, la fiera del disco che si terrà domenica 21 dicembre ad Altamura presso la palestra del liceo Cagnazzi. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tanti ricordi, tra radio, concerti, successi ed episodi che sono tanta parte del mondo musicale che ascolta e suona.



Murgia Vinile 2025: la fiera del disco torna ad Altamura nella storica Palestra Cagnazzi

Altamura si prepara ad accogliere una nuova edizione di Murgia Vinile, la fiera del disco dedicata al collezionismo discografico e alla cultura musicale. L’edizione 2025 (la dodicesima) si terrà domenica 21 dicembre, dalle ore 10:00 alle 22:00, nella storica Palestra del Liceo Cagnazzi, in viale Martiri 1799, luogo simbolo che ha ospitato le prime edizioni della manifestazione.



Organizzata dall’associazione culturale Ritmocabrio, Murgia Vinile si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale per appassionati, collezionisti e curiosi del mondo del vinile e non solo. Dopo oltre dieci anni dalla sua nascita, l’evento continua a distinguersi per la qualità dell’offerta, la cura dell’allestimento e una forte identità culturale, capace di unire diverse generazioni attorno alla passione per la musica.



La fiera ospiterà espositori provenienti da diverse regioni italiane, con una vasta selezione di vinili, CD, audiocassette e materiale da collezione, spaziando tra generi musicali, rarità e grandi classici.

L’ingresso all’evento sarà gratuito, confermando la volontà degli organizzatori di rendere la manifestazione accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Murgia Vinile si pone inoltre come occasione di aggregazione e come attrattore culturale e turistico per la città di Altamura e il territorio murgiano, richiamando visitatori anche da fuori regione nel periodo natalizio.

📅 Domenica 21 dicembre 2025

🕙 Ore 10:00 – 22:00

📍 Palestra Liceo Cagnazzi – Viale Martiri 1799, Altamura (BA)

🎟️ Ingresso libero

📲 www.instagram.com/murgia_vinile