Vincenzo Schettini a Matera con “La fisica della musica”

Sabato 24 gennaio, alle ore 20.30, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà Vincenzo Schettini con lo spettacolo “La fisica della musica: la scienza e il suo ignoto”, un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, musica e racconto emozionale. L’evento rientra nel cartellone della Stagione Invernale “Opere in Atto” promossa dalla Camerata delle Arti. “Professore, musicista e comunicatore scientifico seguitissimo soprattutto dalle giovani generazioni, Schettini -si legge in una nota- porterà sul palco un format coinvolgente e originale, capace di rendere accessibili concetti complessi attraverso il linguaggio universale del suono. Un viaggio tra vibrazioni, armonie, leggi fisiche e mistero, in cui la musica diventa chiave di lettura per comprendere il mondo che ci circonda. L’evento si inserisce pienamente nella linea artistica della Camerata delle Arti, da sempre attenta a coniugare qualità culturale, innovazione e apertura a nuovi pubblici. «La presenza di Vincenzo Schettini nella nostra stagione invernale – ha spiegato il direttore artistico della Camerata delle Arti, Francesco Zingariello – rappresenta una scelta precisa: parlare ai giovani, intercettare la loro curiosità e accompagnarli verso il teatro e la musica attraverso linguaggi che sentono vicini. Schettini riesce a unire rigore scientifico, passione e comunicazione diretta, ed è proprio questo dialogo con il pubblico più giovane che vogliamo coltivare». Biglietti: Intero € 25,00 – Ridotto € 12,00; Prevendita Cartoleria Montemurro – Via delle Beccherie, Matera.

