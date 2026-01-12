lunedì, 12 Gennaio , 2026
HomeEventiVincenzo Schettini a Matera con “La fisica della musica”
Eventi

Vincenzo Schettini a Matera con “La fisica della musica”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Sabato 24 gennaio, alle ore 20.30, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà Vincenzo Schettini con lo spettacolo “La fisica della musica: la scienza e il suo ignoto”, un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, musica e racconto emozionale. L’evento rientra nel cartellone della Stagione Invernale “Opere in Atto” promossa dalla Camerata delle Arti. “Professore, musicista e comunicatore scientifico seguitissimo soprattutto dalle giovani generazioni, Schettini -si legge in una nota- porterà sul palco un format coinvolgente e originale, capace di rendere accessibili concetti complessi attraverso il linguaggio universale del suono. Un viaggio tra vibrazioni, armonie, leggi fisiche e mistero, in cui la musica diventa chiave di lettura per comprendere il mondo che ci circonda. L’evento si inserisce pienamente nella linea artistica della Camerata delle Arti, da sempre attenta a coniugare qualità culturale, innovazione e apertura a nuovi pubblici. «La presenza di Vincenzo Schettini nella nostra stagione invernale – ha spiegato il direttore artistico della Camerata delle Arti, Francesco Zingariello – rappresenta una scelta precisa: parlare ai giovani, intercettare la loro curiosità e accompagnarli verso il teatro e la musica attraverso linguaggi che sentono vicini. Schettini riesce a unire rigore scientifico, passione e comunicazione diretta, ed è proprio questo dialogo con il pubblico più giovane che vogliamo coltivare». Biglietti: Intero € 25,00 – Ridotto € 12,00; Prevendita Cartoleria Montemurro – Via delle Beccherie, Matera.

 

Articolo precedente
Caramuscio: Elezioni Provincia deludenti per il centro sinistra, non si faccia finta di niente
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti