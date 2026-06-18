Vigilia della Festa della Bruna a Matera con la Banda della Polizia

I 102 orchestrali diretti dal maestro Maurizio Billi si esibiranno in concerto alla Cava del Sole nella serata del 30 giugno. Un evento atteso dopo l’esordio,quella volta al chiuso il 19 dicembre 2014 press il Cineteatro Duni, per il repertorio sinfonico, bandistico e leggero che è nella scaletta della Banda. Ricordiamo anche la presenza il 9 giugno 2019 della fanfara a cavallo della Polizia di Stato in occasione di Matera capitale europea della cultura. Quest’anno il concerto della Banda, che tra due anni compirà i 100 anni dalla sua istituzione, ricade nell’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo. E la musica è un veicolo di pace, armonia, che può favorire confronto e dialogo tra i popoli delle diverse sponde del Mediterraneo. L’evento è stato promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Questura di Matera.



LA STORIA DELLA BANDA DAL SITO WEB https://www.poliziadistato.it/articolo/la-banda-musicale

Fondata nel 1928 sotto la guida del Maestro Giulio Andrea Marchesini, la Banda Musicale della Polizia di Stato costituisce un autorevole interprete e promotore dei valori istituzionali e della cultura musicale italiana. Alla funzione di alta rappresentanza, svolta in occasione di cerimonie ed eventi ufficiali, affianca un’intensa attività artistica e divulgativa che la vede protagonista nelle piazze, nelle scuole e nei più prestigiosi teatri e sale da concerto, in Italia e all’estero.

Affidato alla guida del Maestro Direttore, coadiuvato dal Maestro Vicedirettore, il Complesso si distingue per l’elevatissimo livello professionale e per l’ampiezza del repertorio, che abbraccia la musica classica e contemporanea, il jazz, le composizioni originali per Symphonic Band e le elaborazioni delle più celebri colonne sonore cinematografiche.

L’eccellenza della formazione è garantita da procedure concorsuali altamente selettive, riservate a candidati in possesso del massimo titolo accademico e finalizzate a individuare musicisti in grado di rappresentare la Polizia di Stato attraverso i più alti standard artistici.



Sotto l’impulso dell’attuale Maestro Direttore Maurizio Billi, alla guida della Banda da oltre trent’anni, la compagine ha sviluppato una costante attenzione al rinnovamento dei linguaggi e dei repertori, nel segno del motto “tradizione e modernità”. In questa prospettiva si colloca la recente riconfigurazione della pianta organica, con l’introduzione di strumenti quali arpa, contrabbassi, chitarra e pianoforte: un’innovazione unica nel panorama delle formazioni musicali istituzionali, che ha contribuito a consolidare il riconoscimento internazionale del complesso tra le più autorevoli Symphonic Bands.

L’ampiezza del repertorio e l’elevato livello performativo si riflettono nella presenza della Banda tanto nei templi della grande tradizione classica quanto nei grandi eventi di diffusione internazionale. Accanto a manifestazioni di grande risonanza mediatica -dal Festival di Sanremo al Columbus Day di New York, dalla cerimonia inaugurale di EURO 2020 al Gran Premio di Monza- si collocano le esibizioni nei più celebri teatri d’opera, luoghi simbolo della tradizione musicale italiana, quali il Teatro di San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Petruzzelli di Bari.

Tra le tappe di questo percorso figurano anche il Lingotto di Torino, il Parco della Musica Ennio Morricone, l’Auditorium Conciliazione di Roma e il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

La statura internazionale della Banda è testimoniata dalle collaborazioni con alcuni dei maggiori protagonisti della scena musicale contemporanea. La recente incisione dell’Aida di Giuseppe Verdi con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, premiata come “Recording of the Year” ai BBC Music Magazine Awards, e la collaborazione con il Maestro Riccardo Muti nell’ambito del Ravenna Festival costituiscono riconoscimenti di assoluto prestigio.



Di particolare rilievo è il sodalizio con Ennio Morricone, che, profondamente colpito dallo spessore dell’ensemble, lo annoverò tra le migliori orchestre internazionali. L’intesa, al tempo stesso artistica e umana, trovò un momento emblematico nel concerto della Banda al Teatro alla Scala di Milano nel 2018, in occasione del novantesimo anniversario della fondazione, alla presenza del compositore premio Oscar.

Sotto la guida del Maestro Direttore Maurizio Billi, la Banda Musicale della Polizia di Stato si avvia oggi verso il traguardo del centenario, rinnovando il proprio impegno nel coniugare la rappresentanza istituzionale con la tutela e la valorizzazione di un patrimonio artistico che costituisce parte integrante dell’identità culturale del Paese