Vienna Comix un successo e con tre italiani da podio

L’evento viennese ormai è diventato un appuntamento interessante per gli appassionati di fumetti e per gli addetti ai lavori, che ne fanno una occasione di confronto tra culture ed esperienze diverse. Quel ”cosa bolle in pentola” sulle strisce di mezza Europa, dove ribollono temi e personaggi diversi, non poteva non coinvolgere Angelo Stano, Romeo Gallo, Riccardo Nunziati come ci ricordano Angelo Stagno e la sua compagna Andrea. E le foto sono eloquenti con Angelo Stano ( matita di Dylan Dog) , Romeo Gallo (The WASHER)

e Riccardo Nunziati (DIABOLIK).