‘’Vieni, divertiti e torna’’ il Carnevale di Montescaglioso fissa le date per il 2026

Di quanto accaduto nella serata dell’ 8 marzo per la giornata conclusiva del Carnevale montese, con il concerto di Rovazzi e le premiazioni ,abbiamo già scritto nel servizio https://giornalemio.it/eventi/monte-music-live-con-rovazzi-e-il-saluto-al-carnevale-2025/ , evidenziando le potenzialità della manifestazione quale fattore promozionale per la comunità e l’economia locale. E la conferma è venuta da quanto riportato nel comunicato di bilancio della manifestazione, con l’annuncio delle date per il Carnevale 2026. Il lavoro avviato e la passione messa in campo dai diversi ‘’attori’’ che hanno concorso alla ottima riuscita e alla crescita (è un dato oggettivo) dell’iniziativa che, riteniamo, riserverà sorprese per la prossima edizione. Non resta che rimettersi al lavorare nel solco di quanto tracciato. Idee e progetti sono nel cassetto della programmazione da attivare e concretizzare i in tempi e modi da definire. Al presidente dell’associazione del Carnevale di Montescaglioso” Rocco D’Elicio,e ai collaboratori, gli auguri di buon lavoro. E arrivederci alla 67^ edizione del Carnevale.



IL COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE

Non solo festa della donna, ma anche giornata conclusiva della 66° edizione del carnevale la di Montescaglioso, ieri 8 marzo. “Nonostante la realtà abbia superato le aspettative, siamo stati pronti a gestire al meglio tutti i servizi utili: da quelli ricettivi ai punti ristoro, dalla gestione della viabilità all’accoglienza anche del turista, a 360°”. Questo il bilancio da parte di Rocco D’Elicio, Presidente dell’associazione del Carnevale di Montescaglioso”. Grande soddisfazione espressa così anche da parte di tutta l’amministrazione montese “L’intento era quello di unire tutta la comunità in nome di un evento che coniuga tradizione e innovazione. Credere in una partecipazione sentita che ogni anno si conferma sempre più da parte di forestieri e non ci rende orgogliosi di un lavoro sinergico e importante al fine di creare la storia, ancora”. Cospicui gli appuntamenti che hanno interessato la giornata di ieri. Dopo una mattinata che ha visto la Parata con Euroband “La Murgia” Street band di Altamura e le Majorettes della Murgia di Gravina in Puglia, il “Brazilian Carnival Show”, il pomeriggio ha visto lo spettacolo di artisti di strada e delle Mascotte Disney che hanno accompagnato al palco per la premiazione i partecipanti del concorso “Maschera Baby”. Premiate anche le maschere isolate e i partecipanti al Concorso Maschere.



Il tutto alla presenza dei carri allegorici che per l’ultima volta hanno sfilato lungo le vie della città. A concludere la serata il Concerto della guest star Fabio Rovazzi, che ha espresso degli apprezzamenti per la calorosa accoglienza che ha ricevuto dalla comunità lucana. Una Basilicata che ha visto per la prima volta Rovazzi in concerto, a Montescaglioso. Si è esibita infine la performance “90 and Pass” con Rocco D’Elicio in consolle e Konfucio voice dopo la premiazione dei tre carri allegorici. Tre le associazioni che per quest’anno hanno dato vita ai giganti di cartapesta, simboli di creatività e talento, e che hanno aspirato alla vittoria. questa la classifica: al primo posto la squadra “Matti da Saldare” con il carro “Give peace a chance” ispirato alla celebre canzone di John Lennon, che presenta in chiave allegorica il rischio di una possibile Terza Guerra Mondiale con il fine di diffondere un messaggio di pace; al secondo posto la squadra “la capa gira” con il tema “Che rumore fa la felicità”, il cui intento è quello di esprimere come la felicità, inteso come bene immateriale ed universale, debba essere soprattutto per le nuove generazioni una ricerca costante a prescindere dall’etnia; al terzo posto “I maghi della cartapesta” con il tema “La pozione magica della pace” che una volta bevuta da linfa ad una nuova Era, in cui la volontà di fare del bene prende il sopravvento sulla malvagità e su quel disequilibrio mondiale tipico delle guerre.