Via la maschera! Con i Pinguini Sonic Park Matera 2022 al top

Un successo, una conferma e una scoperta aldilà degli orecchiabili brani tormentone come, Scooby doo o Ringo Starr, hanno scalato le classifiche musicali del BelPaese con il supporto di un pubblico eterogeno. Giovanissimi in testa che abbiamo visto raggiungere la Cava del Sole ” David Sassoli” già dalle 15.00 di domenica 31 luglio cantando in coro (quasi un ripasso) i successi della band per il concerto serale. E i ” Pinguini tattici nucleari”( del riferimento al nome e alla birra che ha ispirato la scelta ne abbiamo parlato in altro servizio) non hanno deluso il popolo del ”tutto esaurito”.



Riccardo Zanotti, cantante compositore e autore dei testi, con Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini. che si sono esibiti ”al microfono” e a turno durante il concerto, hanno raccontato e si sono raccontati dai primi passi nella natia Treviglio (Bergamo), in uno studio sagomato da mattoni forati e in movimento con un furgone preso in prestito nei fine settimana, di una società che organizzava viaggi per le cure dentistiche in Croazia…



Un equivoco iniziale che ha consentito loro di scalare il successo, con il primo concerto a ridosso di una autofficina e un manifesto poi ripreso – con le opportune modifiche- per il Tur 2022 ” Dove eravamo rimasti”. E già perchè la pandemia ha costretto al confinamento domiciliare (altro che gli anglicismi da lockdown) anche i pinguini, costretti sul ”pak” della bergamasca, che ha pagato un prezzo elevato quanto a decessi di persone anziane sopratutto. Colori, grafica e parole di canzoni con una storia da raccontare hanno trasformato la Cava del Sole in un auditorium che è andato a memoria sui brani in scaletta, inframmezzati, da inviti con ”Timidi”a non stare a guardare, a filmare e a vincere la timidezza come accaduto nell’omicidio di un immigrato massacrato di botte da un italiano e senza che nessuno intervenisse, ma a darsi una mano e a vincere ipocrisie, modi di fare e concetti, stili di vita, che tutto sia un telefonino. Impegno, solidarietà ma anche coerenza. a tirare dritto per la propria strada e per le scelta di vita con ” Scatole” dedicata al padre muratore o con ”Freddie” che parla di una storia d”amore a distanza di una coppia gay . Ogni canzone una storia e parole che vanno dritto agli occhi e al cuore delle persone.



I successi eseguiti in concerto ne sono stati una conferma: Ridere, Nonono, Giovani Wannabe,Bergamo, Scrivile Scemo. Ringo Starr ,Cancelleria, Freddie, Scatole , La storia infinita, Bagatelle, Verdura, Sciare. La banalità del mare, Sashimi (con Scooby Doo), Giulia, Ferma a guardare , Me Want Marò Back, Irene, Lake Washington Boulevard, Tetris, Pastello bianco. Brani alternati a trovate divertenti, come l’arrivo sul palco di un pony express per la consegna di ”sushimi” a domicilio o il lancio di palloni che il vento ha riportato sul palco…



Un cenno a parte merita ”Cancelleria” , legata alla interpretazione del simpatico Elio Biffi ( con i baffi e qualche chilo in più) che tra note western, funky ha parlato di rivoluzione, quella di matite, gomme, penne biro animate dalla protesta e dalla voglia di cambiare, con una spruzzata di ironia che non puo’ che far bene. ”Nel libero stato di Cancelleria restarono solo le biro…Che cantarono e festeggiarono per la vittoria Ma com’è piccola, ma com’è fragile Ma com’è viscida e al contempo labile Questa borghese morale ablatoria Cantaron vittoria, rigonfie di boria, dormiron tranquille nei loro morbidi letti Almeno finché, almeno finché, almeno finché Non arrivarono i bianchetti…” Altro che bianchetti! Nel BelPaese andrebbero cestinate un bel po’ di pagine e mandati alla lavagna tanti ministri, docenti, dirigenti insipienti che occupano sedie e aule a combinar danni. Ma si vota senza preferenze e tornerà buona la ” Cancelleria” dei Pinguini. E magari torneranno a Matera per un altro tour, salutato con un ”Grazie Matera” dopo l’assolo al piano di ”Per favore non piangere” preceduto dal saluto su schermo da due parole di chiusura come ” The end” e ”Game Over” che sanno tanto di arrivederci…