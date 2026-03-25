Via Crucis alla Terza stazione al Cip di Serra Rifusa

Dialogo, partecipazione e inclusione anche nel periodo della Quaresima che precede la Pasqua caratterizzano impegno e presenza del Centro integrato Polivalente nella comunità del materano di Serra Rifusa. Tant’è che venerdì 27 marzo,in serata, ospiterà la terza stazione della Via Crucis, che segna la prima caduta di Gesù sotto la croce, nel percorso di ”Passione” che lo portò al Golgota. Dalla locandina c’è quello che utenti e operatori del Cip il segno di una partecipazione a quanto accade nel mondo ed è tradizione della nostra cultura. La via Crucis interparrocchiale partirà alle 19.14 dalla parrocchia di Maria Madre della Chiesa.