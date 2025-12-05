Via al magico Natale ad Altamura con l’accensione delle luci

Ci siamo, sabato 6 dicembre, nel centro storico di Altamura con l’accensione delle luci prende il via l’evento ”Un magico Natale” con spettacoli, animazione concerti. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale, è organizzata dalla società Piesse Management. Nei prossimi giorni il calendario in dettaglio, che prevede iniziative fino all’Epifania
“Un magico Natale”: programma di iniziative e mercatini per il periodo festivo
Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 è in programma “Un magico Natale”, calendario di appuntamenti ed eventi promosso dall’Amministrazione comunale. Spettacoli, animazione, concerti ed eventi per vivere tutta la magia del Natale. L’organizzazione è stata affidata alla “Piesse Management”.
Programma di sabato 6 dicembre, nel Centro Storico di Altamura:
In Piazza Duomo:
Ore 18:30: Canti Natalizi – Istituto comprensivo Don Milani – Padre Pio
Ore 19:30: Anteprima delle festività natalizie con Filippo Ciaccia – Cabaret di Nicola Calia
Ore 20:00: Accensione ufficiale delle luci dell’Albero di Natale
A seguire animazione per bambini
In Piazza Repubblica: ore 18:30 e ore 20:00, Laboratorio “Colori in slitta”, Associazione Culturale CreAzioni – Laboratorio d’arte per bambini
In Piazza Municipio: ore 19:00 e ore 20:30, La magia del bosco d’inverno, Accademia Obiettivo Successo – Spettacolo teatrale per famiglie
Sabato 6, Domenica 7, Lunedì 8 Dicembre, dalle ore 18:30 alle ore 21:30: Mercatini di Natale in Piazza Repubblica.
Si ricorda, inoltre, che nel centro storico e in alcuni claustri ci sono iniziative di associazioni e cittadini che hanno creato allestimenti a tema natalizio aderendo all’avviso del Comune per le “sponsorizzazioni”. L’iniziativa pubblica e le altre manifestazioni, in maniera sinergica, concorrono così a creare un’atmosfera di festa ancora più bella.
Si allega manifesto di “Un magico Natale”. A breve sul portale istituzionale la pubblicazione della brochure con il programma dell’intera rassegna.
