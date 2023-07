Vetrine in festa…per Matera Pride 2023

In occasione del Matera Pride 2023, che si terrà a Matera il prossimo 22 luglio 2023, il comitato organizzatore dell’evento promuove l’iniziativa “Vetrine in festa …Dire, Fare e Baciare”. “Un invito aperto a tutte le attività produttive/commerciali -si legge in una nota- per allestire e colorare le proprie vetrine e i propri spazi espositivi con decori e colori rappresentativi dei diritti LGBTQIA+. “Vetrine in festa …Dire, Fare e Baciare” è una iniziativa in linea con quanto già attuato in altre occasioni di festa per la città, il cui intento è l’estensione e il coinvolgimento a tutta la città, incluso le sue attività. La cultura della città è promossa, valorizzata e soprattutto veicolata anche mediante uno spirito di coinvolgimento comunitario, esteso e partecipativo. Per l’occasione le attività commerciali site lungo il percorso della parata, e in qualsiasi altro punto della città, potranno allestire le vetrine a tema Pride. L’iniziativa ha una duplice finalità: da una parte decorare, vestire a festa con l’allestimento di spazi espositivi delle varie attività commerciali che mostrino le peculiarità culturali, artistiche, artigianali, commerciali del territorio e dall’altra la sensibilità nello “scendere in piazza” al fianco dei diritti, dell’uguaglianza, della libertà di essere persone umane, elementi tematici del Pride e dell’amore universale che non vede limiti e dove le differenze sono sinonimo di pura autenticità e non di razzismo e odio.

Con questa iniziativa, viene data la possibilità ad ogni attività, di sostenere il Matera Pride 2023, allestendo in totale autonomia e con massima creatività e fantasia, le proprie vetrine con i colori e rappresentazioni rievocative dei colori dell’arcobaleno e dell’orgoglio plurale. Vetrine e spazi espositivi ideati nel segno della informazione, educazione e sensibilizzazione ma anche della suggestione rainbow che ispira l’evento dell’onda Pride, evento atteso dai cittadini e dai tanti visitatori che ogni anno visitano in questo periodo la città dei Sassi. Si invita così gli operatori commerciali ad allestire le proprie vetrine per la Pride week, ovvero dal 15 al 23 luglio (allestimento prolungato a scelta delle singole attività). La partecipazione è gratuita e si baserà sulla realizzazione di propri allestimenti e spazi espositivi ben visibili dall’esterno. Per l’allestimento non servono materiali specifici ma semplici decori i e/o materiale di campionatura già in proprio possesso dai colori pride. Al fine di darne ampia divulgazione e comunicazione è importante condividere gli allestimenti, mediante post sui propri canali social (Facebook, Instagram, etc), taggando le pagine social FB e/o IG @materapride2023 e inserendo il tag #vetrineacoloriMateraPride2023.”