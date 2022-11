Vespa 50 special elettrica a Eicma 2022

Vespazzurri e Pinasco con una novità elettrizzante, come riporta la foto del servizio, per l’Eicma, l’ Esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori in programma alla fiera di Milano rho dall’8 al 13 novembre. Si tratta come ci segnala l’amico Angelo Stagno di una Vespa 50 speciale, sulla quale ci allega un servizio sulla rivista inMoto. Un invito alla sostenibilità,valorizzando il marchio Piaggio, che prende piede un po’ ovunque . Gli appassionati ci pensano, valutando passato e presente. Tempi diversi. Appuntamento all’Eicma.



Vespa 50 Special, a Eicma 2022 diventa

elettrica con Pinasco

Alla fiera milanese delle due ruote debutta il kit retrofit di Pinasco Eureka che trasforma l’iconico modello in un veicolo a zero emissioni

Redazione – @InMoto_it

Manca sempre meno all’apertura delle porte della nuova edizione di Eicma e come sempre l’attesa è tanta per le novità che verranno presentate. Ma non ci sono solo nuovi modelli da ammirare, come per esempio il kit di Pinasco Eureka che proprio al salone milanese fa il suo debutto. Ma di cosa si tratta? Grazie a questo kit, l’azienda fa anche un altro debutto, quello nel mondo della mobilità green: montando il sistema sulla mitica Vespa 50 Special, il modello si trasforma in elettrico.

Le modifiche

C’è di più. Il sistema Eureka Retrofit, almeno secondo quanto dichiarato dall’azienda veneta,

rappresenta il primo di una serie di kit retrofit elettrici per i modelli a due tempi, che a causa delle norme sulle emissioni non possono più circolare. Il sistema nasce grazie alla collaborazione di Pinasco Eureka con Crank-e/Vespazzurri e a differenza di altri prodotti sul mercato non necessita della sostituzione del motore completo di Vespa: un approccio, dunque, più agile e comodo perché vanno cambiati solo gruppo termico e albero motore, mantenendo cambio e frizione che sono tra le componenti a cui gli appassionati di questo modello tengono particolarmente. Ci sono tuttavia delle modifiche: rispetto all’originale, la prima non c’è più e al suo posto c’è l’opzione Neutral. Restano poi le altre tre marce. Per il sistema Eureka Retrofit è stato scelto un motore brushless da 3000 W flangiato al basamento del carter motore che trasmette

il moto al cambio e al gruppo frizione grazie a una coppia conica. Così facendo, si possono

raggiungere i 45 km/h e si hanno ripresa e accelerazione più vigorose rispetto all’originale.

Le batterie (inserite nel vano serbatoio) garantiscono un’autonomia urbana di 50 km, mentre il tempo di ricarica è di circa 4 ore da una normale presa da 220 V. E se qualcuno notasse la classica leva di avviamento a pedale, è stata lasciata per pure vezzo estetico