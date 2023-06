“VertiGinosaeMarina’’ il cartellone culturale estivo del Comune di Ginosa

Questa sarà un’estate “VertiGinosaeMarina’’, assicura il titolo del cartellone culturale estivo organizzato dal Comune di Ginosa, con il patrocinio della Regione Puglia, presentato stamattina durante un’apposita conferenza stampa svoltasi presso la Sala Consiliare. Presenti il sindaco Vito Parisi, l’assessore alla Cultura Vera Santoro, l’assessore al Turismo Domenico Gigante, il consigliere con delega a Eventi, Cinema e Teatro Giuseppe D’Amelio e il consigliere con delega allo Sport Vincenzo Piccenna.

“Oltre 50 eventi imperdibili, tre differenti rassegne, oltre 10 location tra Ginosa e Marina di Ginosa e un investimento di circa 200.000 euro, -si elenca in una nota- con contributi quasi triplicati rispetto allo scorso anno, per questo cartellone che ci accompagnerà durante l’intera estate 2023, sino ai primi giorni di autunno. Un calendario che ha visto anche la stretta e proficua collaborazione con le associazioni locali. Sport, musica, teatro, cinema, talk show, enogastronomia: ce ne sarà per tutti i gusti e tutte le età a Ginosa e Marina di Ginosa, in location d’eccezione e mai vissute prima, con format nuovi e altri consolidati e rinnovati, che toccheranno e animeranno anche i luoghi identitari.

Tre le rassegne che si terranno tra nuovo lungomare, centro storico e Rione Casale: “SpettacolArt’’ con il teatro per ragazzi, la seconda edizione del “JazzFest’’ e “CineFest’’, con proiezioni per i più piccoli, e non solo. In fase di definizione l’organizzazione di due grandi eventi musicali gratuiti a Ginosa e Marina di Ginosa.

“Con “VertiGinosaeMarina’’ vogliamo generare interazioni tra persone e territorio, riempiendo questa estate 2023 non solo da un punto di vista temporale, ma anche e soprattutto culturale e dei temi – dichiara l’amministrazione comunale – siamo tra i primi Comuni della provincia ionica quest’anno a presentare un calendario estivo composto da numerosi eventi, che permetteranno a cittadini e turisti di scoprire e riscoprire gli spazi urbani, i luoghi identitari e gli scenari naturali di Ginosa e Marina di Ginosa.

Parliamo di posti dal grande potenziale, finalmente in fase di espressione, su cui stiamo investendo e continueremo a investire per far sì che le persone possano viverli pienamente e riempirli, grazie anche a iniziative culturali e sportive. Ed è anche con questa prospettiva che abbiamo lavorato al cartellone. Questo elenco di iniziative è frutto di un importante impegno, investimenti messi in campo, migliorie apportate rispetto agli anni precedenti, dialoghi e collaborazioni avuti con le associazioni locali sin dagli scorsi mesi e con tutti coloro che hanno reso possibile la definizione di “VertiGinosaeMarina’’.”