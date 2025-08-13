Vertical Summer Tour a Ginosa Marina: Ferragosto con Giorgio Prezioso, Radio Deejay e Insalatissime Rio Mare

Dopo il grande lancio di Bibione e le fantastica tappe di Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina e San Salvo, procede la tredicesima edizione del Vertical Summer Tour.

Per Ginosa Marina si tratta di un ritorno dell’Insalatissime Rio Mare Vertical Summer Tour, dopo la grande esperienza del 2024: splendida località balneare dell’arco ionico tarantino, Ginosa è nota per le sue acque cristalline che le hanno valso la Bandiera Blu e 4 Vele Blu da Legambiente. Caratteristica predominante delle spiagge di Ginosa è la pineta di arbusti di macchia mediterranea che incornicia per chilometri tutto il litorale. Tali Pinete rientrano nell’area naturale protetta “Pinete dell’Arco Ionico”.

L’evento si svolgerà il 15 e 16 agosto e rappresenterà un’occasione unica per valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza estiva senza precedenti.

Con la conferma di Insalatissime Rio Mare come “title partner”, un incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici. Sono pronte all’uso, perfette in tutte le occasioni. Per chi al solito gusto preferisce un gusto diverso dal solito, tante ricette creative e gustose in una pocket bowl per vivere esperienze di gusto sorprendenti, ogni volta che vuoi.

“Siamo felici di accogliere nuovamente il Vertical Summer Tour nella nostra splendida Marina di Ginosa – spiega il Sindaco Vito Parisi – non è solo un evento di sport, musica e intrattenimento, ma un’occasione per mostrare a tutta Italia la bellezza delle nostre spiagge, della nostra pineta e del nostro mare pluripremiato. In queste due giornate, cittadini e turisti vivranno insieme un’esperienza unica, che unisce divertimento e promozione del territorio. Marina di Ginosa è pronta ad accogliervi con il calore di sempre e l’energia di un’estate che qui, ogni anno, lascia il segno”.

«Quando la musica incontra il mare e l’energia invade la spiaggia, vuol dire che il Vertical Summer Tour è tornato a Marina di Ginosa – aggiunge il Consigliere con delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio – non è solo un evento, è un’esperienza che trasforma il nostro litorale in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove sport, spettacolo e voglia di stare insieme si fondono. Per noi è un grande orgoglio ospitare ancora una volta una tappa di questo tour straordinario: non è un caso, è una scelta, un segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Vi aspettiamo in spiaggia, con la sabbia sotto i piedi e il cuore pronto a battere forte».

Insalatissime Rio Mare aspetta tutti i villeggianti nella propria postazione dove sarà possibile vivere e condividere delle divertenti e gustose esperienze, come la Ruota della Fortuna, gareggiare nella Insalatissime Beach Race e altri giochi a tema per vincere gadget e degustare le Insalatissime e scoprire tutte le ricette della gamma. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare la nuova referenza limited edition dedicata al mood dell’estate, la ricetta Summer!

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 15 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban, porta a 29 il numero finale: anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia: dopo Bibione, ecco Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa, Terracina, San Salvo, Ginosa Marina, Sciacca, San Vito Lo Capo.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di oltre 3.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Mai così tanti partner, il 2025 è davvero l’edizione dei record.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

E come non citare il Calciobalilla Goleador, protagonista di sfide leggendarie: ogni giorno verrà organizzato un torneo che mette in palio i bellissimi gadget brandizzati Goleador

Goleador sarà presente al Vertical Summer Tour anche con uno stand dove sarà possibile entrare nel mondo del brand, conoscerne i valori e ovviamente assaggiare le mitiche caramelle. Ci sarà anche il gioco palco, una sfida a eliminazione in cui fare centro in una piccola porta da calcio con un pallone di spugna. A questi si affiancherà il gioco stand, con cui mettere alla prova il Goleador che c’è in noi, provando a fare centro sul tabellone.

L’Aperi Pringles Summer Tour arriverà da protagonista assoluto sulle spiagge italiane, regalando un aperitivo al tramonto in perfetto stile Pringles ogni giorno a partire dalle 17:30, in compagnia dei suoi flavour più amati e a un programma musicale d’eccezione. Per vivere l’estate a tutto volume, Pringles si unirà come official partner ai 19 appuntamenti del Vertical Tour portando il suo concentrato altissimo di good vibes. Per l’occasione: sfide di limbo, il mitico Pringles Pong, dove ci si sfiderà con amici – o perfetti sconosciuti – per fare centro negli iconici tubi del brand e la coloratissima ruota della fortuna, che regalerà sorprese e risate a ogni giro. Infine, per gli appassionati di sport, il campo da beach volley Pringles sarà l’attrazione imperdibile del villaggio.

buddy UniCredit in collaborazione con Mastercard, sarà presente come main banking partner al Vertical Summer Tour 2025 di Radio Deejay per offrire un’estate all’insegna del divertimento, con giochi, attività e tante sorprese per il pubblico delle spiagge italiane.

All’interno del villaggio sarà attiva un’area interamente dedicata a buddy, dove sarà possibile scoprire la filiale ondemand: una filiale disponibile 24/7 dove, come e quando vuole il cliente, via chat, videocall oppure con un consulente in remoto disponibile in orario esteso o ancora con un agente in attività finanziaria dove è più comodo il cliente.

Inoltre, buddy sarà protagonista anche sul palco del tour, con momenti di animazione, giochi coinvolgenti e tanti gadget per il pubblico.

Ecco poi la flotta di SUP forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la buddy SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Con Nescafé i villeggianti potranno sfidarsi in una gara avvincente di tiro al canestro per vincere una sacca mare brandizzata oppure scatenarsi nei balli di gruppo con i fantastici Brazuca Fitness.

Presso l’area Nescafé sarà possibile assaggiare tante ricette fredde a base di caffè, preparate al momento da un team dedicato. Tante idee anche da replicare a case per un’estate freschissima!

Sarà un modo tutto nuovo per scoprire quanto sia semplice e divertente reinventare il caffè in chiave estiva, magari proprio sotto l’ombrellone. Lasciati ispirare da Nescafé, e prova le ricette fredde al caffè per la tua estate 2025: dalla Crema al Caffè al Frappé Greco, passando per una gustosissima granita, la versatilità di Nescafé conquista l’estate 2025!

Enel sarà presente nelle 9 località balneari con uno stand pensato per incontrare le persone, alle quali saranno dedicate attività di engagement che consentiranno di conoscere il portafoglio di soluzioni e servizi dell’azienda. Un’iniziativa che attraverso la presenza sul territorio conferma l’impegno di Enel nell’essere sempre più vicina ai clienti e alle loro esigenze.

Anche Lemonsoda sarà presente sulle spiagge più belle d’Italia con uno stand dedicato e tantissime attività di engagement, per far vivere ai presenti un’esperienza immersiva e rinfrescante: dalla slot machine di Lemonsoda Twist presso lo stand, al Twist Time annunciato direttamente dal palco del Vertical Tour, alle run challenge Lemonsoda.

I partecipanti potranno gustare i grandi classici della gamma – Lemonsoda, Oransoda e Lemonsoda Mojito – disponibili in diversi formati, insieme alla novità Lemonsoda Twist, la nuova bevanda gusto gazzosa zero zuccheri, pensata per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto.

Lemonsoda accompagnerà il tour non solo in spiaggia ma anche in radio, con una speciale pianificazione su Radio Deejay per tutta la durata dell’evento.

Quest’estate Brancamenta, l’inconfondibile amaro alla menta nato negli anni ’60 grazie allo spirito innovatore di Fratelli Branca Distillerie, porta il suo iconico Brrr…ivido di piacere al Vertical Summer Tour di Radio Deejay. Nel villaggio, lo stand Brancamenta offrirà un’esperienza fresca e coinvolgente: dal Brrr Pong, la versione glaciale del beer pong, a una sfida sul palco tutta da sciogliere… nel vero senso della parola! Sempre allo stand, durante tutta il giorno sarà possibile assaggiare Brancamenta liscio ghiacciato, mentre solo in alcuni momenti speciali della giornata lo si potrà provare anche in versione granita.

Al chiringuito, invece, saranno disponibili Brancamenta Mojito e Brancamenta liscio ghiacciato, due proposte ideali per esaltare il gusto unico dell’amaro alla menta. Completa l’offerta una drink list con i prodotti del portafoglio Branca. Sulla spiaggia, sarà imperdibile l’adrenalina del torneo di sparring brandizzato Brancamenta: sport, freschezza e divertimento estivo assicurati!

Nella giornata può capitare di sentire il bisogno di cambiare frequenza, di sintonizzarci su vibrazioni più positive per ritrovare la nostra carica. A volte basta una doccia con Vidal!

Grazie alle sue profumazioni avvolgenti e rigeneranti, ogni doccia diventa un’onda di energia che risveglia i sensi, allontana la stanchezza e ti ricarica di buone vibrazioni!

Anche quest’estate, Vidal porta tutta la sua freschezza al Vertical Summer Tour di Radio Deejay!

Un viaggio sulle spiagge più belle d’Italia dove ti aspetta una vera ONDA DI VIDALITÀ: attività coinvolgenti con i piedi nella sabbia, giochi interattivi divertentissimi, e tanta musica in compagnia del bagnodoccia più amato dagli italiani.

Preparati a scatenarti con sessioni di acquagym firmata Vidal, a partecipare a giochi spassosi per vincere l’iconico Bagnodoccia Fortificante Muschio Bianco e tanti gadget colorati.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Molella, Prezioso, Rudy Zerbi, I Vitiello, Valentina Ricci (La Vale), …

E proprio il grandissimo Prezioso sarà protagonista di un incredibile dj set sabato 16 agosto alle 21: scopre la passione per la musica a 11 anni, alla storica discoteca romana Much More, viene quindi ispirato dal DMC World DJ Championship a Londra sviluppando uno stile unico che lo porta a vincere la Walky Cup Competition (1991) e a piazzarsi secondo al DMC italiano.

Entra nello storico Deejay Time di Radio Deejay, ideando format di successo come “Prezioso goes to Hollywood” e “Disco Prezioso”. Si esibisce davanti a migliaia di persone in eventi come il Capodanno al Forum di Assago. Collabora con Jovanotti e, con il fratello Andrea e Marvin, produce hit internazionali come Tell Me Why. Partecipa a eventi di rilievo come la Street Parade di Zurigo, la Love Parade di Berlino e il Dome in Germania, aprendo a Mariah Carey. Nel 2007 approda in TV su All Music con “Blister”. Inizia la sua avventura su m2o con “Prezioso in Action”, tuttora in onda. Collabora con Fabio Volo in “Volo in diretta” remixando programmi Rai. Pubblica “Be Bop” (2013), “Brakeless” (2014) e collabora con Fabri Fibra in “Alza il Volume” (2015). Nello stesso anno è protagonista della Reunion del Deejay Time, con serate sold out e una compilation al primo posto. Virtuoso della consolle, è sempre alla ricerca di nuovi suoni ed effetti per emozionare il pubblico.

Leapmotor, Mobility Partner del Tour, farà scoprire da vicino la propria gamma durante l’evento più cool dell’estate, per animare le spiagge italiane con sport, musica e intrattenimento.

Durante ogni tappa, i visitatori potranno fare test drive esclusivi e vivere un’esperienza di guida dedicata. Si potrà scegliere Leapmotor T03 la city-car 100% elettrica, compatta fuori, spaziosa dentro, piena di tecnologia: la scelta perfetta per chi cerca uno stile di vita urbano, sostenibile e connesso. Oppure si potrà provare il SUV Leapmotor C10, per un’esperienza e divertimento di guida senza limiti, tecnologia all’avanguardia, comfort di un livello superiore con soluzioni intelligenti ed ergonomiche, adatto a chi cerca la massima libertà di spazio e di movimento.

Ma c’è molto altro da scoprire. Lo stand Leapmotor sarà anche il punto di ritrovo per il divertimento, con giochi in spiaggia, attività interattive, premi e gadget pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera estiva e piena di dinamismo.

“Il Vertical Summer Tour è molto più di un evento: è un’esperienza che unisce sport, musica, gusto e divertimento sulle spiagge più belle d’Italia. Siamo orgogliosi che ogni anno cresca il numero di partner, attività e partecipanti che rendono questo tour unico – dichiara Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way – L’estate italiana per noi significa condivisione, energia, emozioni: ed è proprio questo che vogliamo portare in ogni tappa del Vertical Summer Tour, grazie a partner straordinari (mai così presenti in qualità e quantità!) e ad un pubblico sempre più affezionato. Siamo il più grande villaggio itinerante presente sulle spiagge italiane, arricchito dalla collaborazione con Radio Deejay, che da sempre amplifica lo spirito unico del nostro evento”.

“Anche quest’estate siamo entusiasti di portare sulle spiagge italiane tutta l’energia, il gusto e la freschezza delle Insalatissime Rio Mare, insieme al Vertical Summer Tour” – dichiara Sabrina Timpanaro, Marketing Director di Rio Mare (Bolton Food) –. “Questa partnership si conferma per noi un’occasione speciale per incontrare le persone nel cuore delle loro vacanze e condividere momenti di qualità, divertimento e gusto. Le Insalatissime, grazie alla loro praticità e varietà, permettono a tutti di dare un tocco diverso alle proprie giornate, per cambiarne il gusto in modo dinamico e sorprendente, proprio come il Tour che ci accompagna in questo viaggio lungo tutta la penisola.”

Vertical Tour si conferma sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram e Facebook.