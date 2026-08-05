Venosa: spettacolo teatrale “Del labirinto e altre storie”

Giovedì, 6 agosto 2026 alle ore 21:00 al Castello Pirro del Balzo di Venosa è in programma lo spettacolo “Del labirinto e altre storie” per la rassegna teatrale “In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 – Theatrum theatron”, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura. Lo spettacolo, con la regia e la coreografia di Aurelio Gatti, deriva dalla drammaturgia di Aurelio Gatti e Diego Sommaripa e vedrà in scena Carlotta Bruni, Lorenzo Della Rocca, Martina Guglielmino, Paola Saribas e Rino Di Martino. Con questo lavoro, avverrà davanti agli occhi del pubblico una rilettura originale tra mito e letteratura, tra autori antichi e contemporanei. Dalle parole dei più grandi autori nasce una drammaturgia che intreccia teatro, danza e personaggi leggendari che incarnano vizi, virtù ed eroismo tra passato e presente.

La finzione teatrale si fa metafora potente della condizione contemporanea e universale rivolta all’intera comunità. Attraverso la rilettura dei grandi miti classici, la scena smette di essere un semplice luogo di intrattenimento per trasformarsi in uno specchio critico del nostro presente: un’occasione preziosa in cui la memoria antica interroga le urgenze, le fragilità e le speranze della società di oggi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.