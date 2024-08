Venite a giocare al ‘’Kamp’’ estivo di zio Ludovico

Rieccolo. Puntuale come sempre e con una programmazione varia e interessante, per invitare bambini e famiglie a giocare con ‘’intelligenza’’, creatività e spensieratezza. E zio Ludovico, per l’anagrafe Emanuele Cristallo, ha tirato fuori il Ludo Summer Kamp Plus, che spazia da laboratori agli incontri, alla robotica, ai giochi matematici e via elencando. Ci ha colpito quel Kamp, scritto con la ‘’K’’ che tradotto dal ceppo linguistico pangermanico spazia dai significati di vivaio a fiume, da accampamento a piazzale. E dal quello ceppo con l’aggiunta di una f ( Kampf) si arriva al termine battaglia,nota agli storici per il noto libro scritto dallo zio Adolfo impersonato mirabilmente da Charlie Chaplin nel film ‘’Il grande dittatore’’. Divagazione filologiche e cinematografiche a parte, con la ” K” con la ‘’C’’ , come sarebbe stato naturale, zio Ludovico continua a giocare con tutto quello che gli viene a tiro, senza pensarci su. E questo un fattore positivo per giocare, formarsi e divertirsi. Si comincia il 28 agosto al Museo nazionale ‘’ Ridola’’ e alla Ludoteca di via Tommaso Stigliani. Leggete e prenotate.



COMUNICATO STAMPA: LUDO SUMMER KAMP PLUS A MATERA

Da diversi anni l’associazione Zio Ludovico propone Matera Gioca, un calendario di attività ed eventi ludici avente la finalità di educare alla bellezza, diffondere conoscenza e regalare momenti di leggerezza, attraverso il gioco. Nel programma annuale vi è il Ludo Summer kamp Plus al cui interno si trovano varie attività laboratoriali per famiglie e bambini ad alto potenziale cognitivo.

Il Kamp, sold out in poco tempo, ospita famiglie da tutta Italia che in 4 giorni hanno diverse attività laboratoriali da affrontare.

Si passa dai laboratori di coding e Robotica con i Lego fino al teatro d’improvvisazione con l’attore Antonio Vulpio, dai laboratori di Storytelling con lo scrittore ludologo Beniamino Sidoti ai giochi matematici con l’educatore Paolo Munini, oltre ai laboratori Stima curati dal centro di ricerche sulla plusdotazione dell’Università di Pavia, Labtalento di Pavia oltre all’appuntamento con la ludoteca quotidiana aperta a tutta la città dalle 17:30. Non mancano i momenti per genitori con il programma di parent training di Labtalento e Scuola di Fallimento. Quest’ultima è presente anche con attività per bambini, educando a trovare entusiasmo anche dopo varie cadute e incidenti di vita.



Diversamente da come indicato, le attività ludiche saranno svolte presso l’ex ospedale San Rocco in Piazza San Giovanni nei locali del Museo Ridola mentre resta la ludoteca Lumaca in Via Tommaso Stigliani come spazio attività per il gruppo genitori.

Il Kamp ha in programma una conferenza d’apertura dal titolo “Plusdotazione, Specialità o criticità, Istruzioni per l’uso” con la professoressa Maria Assunta Zanetti, tra le massime esperte in Italia di Plusdotazione e alto potenziale cognitivo. La conferenza si terrà presso la sala conferenze del Museo Ridola alle ore 17:45 e termina alle 19:45. Sono disponibili ancora pochi posti con prenotazione obbligatoria.

MARIA ASSUNTA ZANETTI

Professore Associato di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università di Pavia. Ha collaborato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

Dal 2009 Direttore del Laboratorio di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione e dal 2019-20 Coordinatore del Corso di perfezionamento in Supporto didattico e psicoeducativo per bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo.

Dal 2018 membro del tavolo tecnico del MIUR Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti plusdotati e per lo sviluppo del potenziale e del talento.

Presso l’Università di Pavia ricopre ruoli di coordinamento riguardo all’orientamento, già presidente del COR- Centro di orientamento dal novembre 2013 al settembre 2020 e dall’ottobre 2020 in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro M.I.D.A. -Metodologie innovative per la didattica e l’apprendimento.

Collabora, inoltre, a progetti di formazione e intervento con il MIUR e l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, nonché con gli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Educative di Pavia.

È autrice di numerose pubblicazioni tra monografie, saggi e articoli; sia su riviste nazionali che internazionali riguardanti principalmente: lo sviluppo socio-emotivo e le capacità di recupero, problemi comportamentali, bullismo e cyberbullismo, giftedness e orientamento.



L’associazione ZIO LUDOVICO, scatenando tutte le potenzialità del gioco da tavolo, vuole contribuire a creare una cultura basata sulla solidarietà, sul rispetto reciproco e sul benessere personale. Attraverso il gioco, si vuole sperimentare l’incontro e la relazione, introducendo i ragazzi e le famiglie ad un’attività positiva e costruttiva con l’obiettivo di incrementare le capacità sociali e relazionali di chi in questo momento è più in difficoltà, sfruttando le potenzialità del Gioco da Tavolo.



PER CONTATTI

Emanuele Cristallo

3393812543

zioludovico@gmail.com