Vengo anch’io? Sì tu sì con Elio che ricorda Jannacci

Il titolo dello spettacolo al Teatro Mercadante di Altamura, per sabato 20 gennaio, è ‘’Ci vuole orecchio’’ con Elio che canta e recita Enzo Jannacci, ma il tormentone di ‘’ Vengo anch’io …no, tu, no’’ ci è rimasto dentro ricordando quel medico chirurgo milanese con la passione per l’ironia e le canzoni o dei duetti con Giorgio Gaber. La serata con Stefano “Elio” Belisari che nel 1980 fondò il gruppo ‘’ Elio e le storie tese’’ è di quelle che si annunciano all’insegna del voler ricordare e celebrare la produzione di un grande artista, che ha preso la vita tra le mani e l’ha descritta ridendoci su, anche nei momenti difficili. Il resto lo spiegherà Elio…



TEATRO MERCADANTE DI ALTAMURA

“Ci vuole orecchio”, Elio canta e recita Enzo Jannacci

Sabato 20 gennaio ore 21:00

Sabato 20 gennaio ore 21:00, sul palco del 𝑻𝒆𝒂𝒕𝒓𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 di Altamura, Elio sarà alle prese con Enzo Jannacci, il cantautore più originale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia.

Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare, a stupire: popolare e anticonformista contemporaneamente. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale.

“𝐂𝐢 𝐯𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨” non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente. Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone, dove una band di cinque musicisti permetterà ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci.

Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride non è una persona seria”.

Altamura, 15 gennaio 2024

Ufficio Stampa Teatro Mercadante

Murgiacom

E-mail: stampa@teatromercadante.com

Tel: 3200558862

PREVENDITA: Teatro Mercadante Altamura box office, via del Mille 159

Per PRENOTARE CLICCA QUI https://wa.me/+390803101222

CONTATTI UFFICIO STAMPA

Tel 080.3101222

Email stampa@teatromercadante.com

INFO SPETTATORI

Tel 080.3101222

Email info@teatromercadante.com

Social: Facebook – Instagram

Web: www.teatromercadante.com