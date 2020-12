SARA’ presentato venerdì 11 dicembre alle ore 20.00, il libro “Il mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello, una storia di sport e amicizia”, di Rossella Montemurro, prefazione di Mara Venier, Altrimedia Edizioni (Matera, 2020), pag. 102; l’evento dall’Editore in collaborazione con Mondadori Bookstore di Taranto, con la partecipazione dell’autrice Montemurro, del campione di nuoto Marco D’Aniello e della giornalista e speaker radiofonico Serena Mellone.

La biografia firmata dalla giornalista Rossella Montemurro, che tra le altre cose ha firmato per lo stesso editore materano la biografia del pugile Biagio Tralli, “Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione”, racconta la storia esemplare, una vicenda sportiva che diventa esempio di comportamento. D’Aniello è un vincente. Che nel 2019 ha conquistato il record italiano assoluto nella categoria Juniores 50 metri stile libero ai Campionati nazionali della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellivo relazionali).

Col sostegno della sua famiglia, Marco D’Aniello, nonostante l’autismo, ma soprattutto zittendo per sempre il bullismo che ha dovuto subire. Col sostengo della nota Venier, intanto D’Aniello è riuscito a realizzare il suo primo sogno. Incontrando il suo mito Raul Bova. E che è stata la porta verso la pratica del nuoto. Non a caso, la conduttrice Mara Venier, in sede di prefazione commossa al volume, sottolinea alcuni punti importanti del percorso di Marco.

“L’amore di Cinzia, Roberto e della sorellina Barbara, la loro fede incrollabile, hanno aiutato Marco, che oggi è un ragazzo splendido con un sorriso disarmante e una passione forte nei confronti del nuoto – quella che lo ha portato sul gradino più importante del podio durante i Campionati Nazionali”, scrive infatti Venier.

Rossella Montemurro è invece ancora più commovente quando nella sua prefazione ricorda la forza della madre di Marco: “Cinzia racconta tutto con il cuore in mano. Senza filtri, con una spontaneità disarmante, con il sostegno preziosissimo di Roberto, il papà di Marco. Sottolineando ogni fragilità e mettendo così sottosopra ogni nostra certezza”.

E facendoci mettere fra parentesi quei piccoli problemi della quotidianità che spesso riescono, nonostante la loro insignificanza, a farci barcollare. In giornate troppe volte sconfortate dalla superficialità. Annullate dalla magnificenza del banale.