Venerdì, al Borgo La Martella presentazione del volume “Architettura Rurale e Novecento”

L’associazione Amici del Borgo e il Circolo Culturale La Scaletta, venerdì 23 febbraio 2024, presentano, presso il Teatro Quaroni in Borgo La Martella, alle ore 16.30, il libro “Architettura Rurale e Novecento” di Pontrandolfi Raffaele e Raguso Adriana. L’evento è patrocinato dal comune di Matera, dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine degli Ingegneri, con riconoscimento CFU e rientra nel percorso culturale dei 70 ANNI del Borgo La Martella. All’evento prenderanno parte anche la prof.ssa Chiara Rizzi e la prof.ssa Angela Colonna per DICEM UNIBAS, il sociologo prof. Frangione Francesco, il prof. Pontrandolfi Giuseppe Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico della Ricerca, ospite della manifestazione Fiorenza Gorio figlia dell’architetto Federico Gorio uno degli architetti che progettò e costruì il Borgo La Martella agli inizi degli anni 50. Allieteranno l’evento con brani musicali, artisti della Camerata delle Arti. La pubblicazione ha recentemente ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: vincitrice dell’edizione 2023 del Premio Letterario Basilicata per la Saggistica storica lucana “Tommaso Pedio”, ed ha ottenuto una segnalazione speciale (nella sezione “Saggistica regionale”) al Premio Letterario Nazionale Carlo Levi. Il volume sistematizza i risultati di un lavoro di ricerca sviluppato per iniziativa del Circolo La Scaletta di Matera di Matera e sostenuto dalla società Total Energies. “La ricerca -spiega Raffaele Pntrandolfi- si è posta due ambiziosi obiettivi: da un lato rileggere il processo storico che ha portato alle numerose esperienze di colonizzazione insediativa legate all’opera di riforma agraria nel contesto italiano ed europeo nel corso del Novecento; dall’altro collegare il caso emblematico dei borghi rurali di Matera degli anni Cinquanta alla questione su quale debba essere il futuro di questo rilevante patrimonio architettonico della modernità che rappresenta un esempio importante e prezioso dell’architettura moderna minore nel contesto nazionale ed internazionale, soprattutto per il suo valore storico-testimoniale.”

