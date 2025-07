VENERDI 25 LUGLIO, ore 21.00 CHIOSTRO SAN FRANCESCO – IRSINA

Nuovo appuntamento della stagione “IRSINA IN MUSICA – Estate 2025”, promossa da Basilicata Circuito Musicale: venerdi 25 luglio alle ore 21.00, nel Chiostro San Francesco, va in scena “L’ANTIDOTE”, un progetto musicale denso di poesia e energia che vede riuniti tre artisti di straordinario talento e dalle origini geografiche e culturali profondamente diverse: Redi Hasa, violoncello; Rami Khalifé, pianoforte; Bijan Chemirani, percussioni.

Tre maestri che, come fiumi in piena, abbandonano i confini dei rispettivi mondi per confluire in un fluire musicale comune, inedito e imprevedibile. Un intreccio sonoro dove l’eleganza del violoncello di Redi Hasa – noto per essere, tra l’altro, il violoncellista che collabora per le produzioni discografiche di Ludovico Einaudi e per il recente contributo alla colonna sonora del documentario su Céline Dion candidato all’Oscar – si fonde con la potenza visionaria del pianismo di Rami Khalifé, artista libanese capace di muoversi con naturalezza dal repertorio classico a sonorità elettroniche e sufi, fino all’energia ipnotica delle percussioni persiane di Bijan Chemirani, autentico maestro dello zarb e figlio d’arte di una leggendaria dinastia di musicisti.

“L’Antidote” è più di un concerto: è un gesto artistico forte, simbolico, un invito alla contaminazione, all’ascolto reciproco, alla costruzione di ponti culturali in un tempo fragile. Un antidoto, appunto, alla disgregazione, alla chiusura, all’indifferenza.

“Irsina in Musica – Estate 2025” è una rassegna concertistica ideata e promossa da Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia e Comune di Irsina, realizzata con il patrocinio della Regione Basilicata, del Ministero della Cultura e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.