Il Consiglio comunale di Matera è convocato per domani, venerdì 1° ottobre alle ore 16,00 in seduta straordinaria (seconda convocazione lunedì 4 ottobre alla stessa ora) presso la Sala Pasolini in via Sallustio, in modalità telematica.

La partecipazione in presenza potrà essere consentita ad un numero limitato di consiglieri al fine di assicurare il distanziamento interpersonale quale misura di contenimento della diffusione del covid-19.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni:

– interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Quali determinazioni per il ripristino delle fontane in ghisa negli antichi Rioni Sassi“;

– interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per mettere in esercizio i tre ascensori realizzati per accedere nei antichi Rioni Sassi“;

– interrogazione a firma del consigliere Nicola Casino avente ad oggetto: “Incendio occorso in data 4 agosto 2021 presso l’area destinata a discarica comunale di La Martella“;

– interrogazione a firma del consigliere Carmine Alba avente ad oggetto: “Affidamento servizi di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei Bagni Pubblici“;

– interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie: scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dei buoni spesa“.

2 – Mozioni:

– mozione a firma del consigliere Carmine Alba avente ad oggetto: “Corridoi umanitari per le cittadine ed i cittadini afghani“;

– mozione a firma di 4 consiglieri (prima firmataria la consigliera Mimma Carlucci) avente ad oggetto: “Intitolazione luogo pubblico a Gino Strada“;

– mozione a firma di 7 Consiglieri (primo firmatario il consigliere Nicola Casino) avente ad oggetto: “Con tale mozione si vuole censurare politicamente la condotta posta in essere dal Sindaco, che indebitamente ha incamerato soldi pubblici, imputandoli originariamente a spese di soggiorno in una Suite Prestige in un albergo a Vicchio (FI), in cui, in verità, hanno pernottato anche altre due persone — circostanza, questa, che sembrerebbe emergere documentalmente dagli stessi giustificativi di spesa offerti a corredo della avanzata richiesta di rimborso sindacale (inerenti la tassa di soggiorno applicata dalla struttura alberghiera con riferimento a due adulti e ad un soggetto verosimilmente minore, risultato esente)“.

3 – Bilancio consolidato 2020. Approvazione.

La seduta consiliare sarà trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Matera.