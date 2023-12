Vamos a jugar con las cartas Materanas del Muv

Non sappiamo sei gran parte dei soci del Muv di Matera, che hanno da sempre la testa al gioco ( la cap o sciuch) ci hanno pensato. Ma tradurre le carte materane, di ispirazione spagnolesca, che ripetono i semi e vanno alla memoria della Festa della Bruna che ha nella scenografia del carro trionfale e della ”cavalcata” in costume, retaggi della corte aragonese partenopea, da cui dipendeva il conte GiovanCarlo Tramontano, abbiano pensato a una trasposizione ispanica, che leghi Matera a Madrid. Due ”M” turrite, come è nell’Arma della Città dei Sassi, che lega il Bos Lassus all’irruente toro delle corride. Ma c’è tempo.Magari dopo la presentazione delle carte materane, giovedì 7 dicembre, presso la Biblioteca ” Tommaso Stigliani”. Alla vigilia dell’Immacolata, quando tra un pezzo di ficc(i)latidd, due pettole, un pezzo di baccala e vino si cominciava a giocare fino all’Epifania. Giochi di società, della tradizione contadina. E il programma del Muv, ne ha per tutte le passioni. E allora. Adelante!( Forza,via) a giocare.



IL MUV MATERA – Museo Virtuale della Memoria Collettiva – festeggia i dieci anni dalla sua fondazione con la riedizione delle CARTE MATERANE.

Il giorno 7 dicembre presso la Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” sala L. Battista ore 17.00, con il patrocinio della Provincia e della Città di Matera con la partecipazione delle autorità cittadine, si terrà la presentazione ufficiale della nuova edizione delle “Carte Materane”.

La ricorrenza dell’Immacolata, secondo l’antica tradizione materana, segna l’avvio delle festività natalizie. Le famiglie si riuniscono per consumare le pettole, le cartellate e tante altre prelibatezze. Di certo la serata non può che concludersi attorno ad un tavolo per giocare tutti insieme a tombola, a carte o, i più piccoli, al gioco dell’oca.

Tutti i Materani non perderanno l’occasione per ricordare le antiche tradizioni ed usanze attraverso i giochi, rielaborati dal MUV Matera in una chiave di lettura locale:

. La Tombola Materana;

. U zanzèn d Matera (Il Mercante in Fiera);

. La popr d Matera (L’Oca di Matera);

. Le carte Materane.

Tutti progetti nati da idee del presidente Nicola Laricchia.



Per festeggiare i dieci anni di vita, l’associazione ha pensato di rivisitare le carte Materane avvalendosi della maestria di Eustachio (Uccio) Santochirico e della grafica curata da Irma Perniola.

Tutti ricordano l’artista “Uccio” per la sua splendida creazione del Carro Trionfale della festa della Bruna, uno dei più longevi della storia, realizzato per l’edizione del 2020 e “strazzato” nel 2022 (causa pandemia).

L’artista è nel cuore dei Materani anche per il suo impegno nelle attività di promozione e sviluppo di percorsi e laboratori in favore della comunità, che coinvolgono anche le persone più fragili, tra cui bambini, anziani e diversamente abili, attraverso la Cooperativa Oltre l’Arte.

Le “Carte Materane” sono un progetto dell’Ass.ne MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria Collettiva – che dalla sua fondazione si adopera nel settore della raccolta e diffusione di immagini, racconti e tradizioni della Città di Matera e del suo territorio al fine di conservarne la memoria.

La nuova edizione delle carte rielabora i classici semi spagnoli:

denari sostituiti dal grano (il nostro oro);

spade sostituite dai falcetti (strumento di lavoro nei campi);

bastoni sostituiti dai peperoni cruschi (tipicità locale);

coppe sostituite dalla “rizzola” (ns. tipico recipiente).

Le figure:

La donna è rappresentata da una contadina in tipico abbigliamento locale;

Il cavaliere non poteva che essere quello della Bruna;

Il Re è rappresentato dal generale della cavalcata.

Tra le così rielaborate carte non mancano riferimenti a al pane di Matera, alla festa della Bruna, al cucù, alla raccolta delle olive e ad altri eventi legati alle più famose tradizioni del territorio quali i riti arborei di Accettura e le maschere antropologiche di Tricarico.

Il tutto arricchito dalla vena dell’artista Uccio Santochirico.

A corredo della confezione delle carte un buono sconto sull’acquisto di capi di abbigliamento offerto da Maurizio Grieco, principale sostenitore del progetto, spendibile in tutti i suoi punti vendita.

Potrete trovare le carte Materane (e tutti gli altri giochi citati) presso le principali librerie ed edicole cittadine, oltre che in diversi esercizi commerciali che hanno prestato il loro sostegno

Auguri di Buon Natale e Buone feste a tutti.

Il presidente