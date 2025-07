Valsinni celebra la sua anima autentica: arriva il ValFoodFest

Un viaggio tra sapori antichi, suoni popolari e atmosfere da borgo incantato. È questa l’esperienza che attende residenti, visitatori e appassionati di cultura locale il prossimo 24 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, nel cuore del centro storico di Valsinni, dove andrà in scena la prima edizione del ValFoodFest – Borghi in Azione.

L’evento si inserisce nel programma “Emozioni del Sud” promosso da TourArt&Food, che punta a restituire centralità ai piccoli borghi lucani valorizzandone la cultura, l’identità e il patrimonio enogastronomico attraverso eventi che sanno unire autenticità e spettacolo.

In Piazza G. Marconi e lungo le vie del borgo antico, i profumi dei prodotti tipici guideranno il visitatore in un percorso gastronomico che celebra le eccellenze del territorio: formaggi stagionati, insaccati artigianali, pani antichi e dolci della tradizione faranno da protagonisti insieme a vini e conserve locali. Ogni stand sarà una piccola storia da gustare.

Ad animare la serata, non solo il piacere della buona tavola, ma anche il ritmo travolgente della musica folkloristica dal vivo, che trasformerà Valsinni in un vero teatro a cielo aperto. Le note popolari, i costumi tradizionali e l’entusiasmo degli artisti accompagneranno i visitatori in una festa che è prima di tutto un atto d’amore per la propria terra.

“Con il ValFoodFest vogliamo dare voce all’anima più autentica di Valsinni e dell’intera Basilicata – racconta il sindaco –. È un invito a tornare nei nostri borghi, a viverli con lentezza, riscoprendo il valore del cibo, della memoria e dell’incontro.”

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Valsinni, si propone anche come stimolo per un turismo consapevole e sostenibile, che mette al centro l’esperienza del visitatore e la partecipazione attiva della comunità locale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.