Valle del Serrapotàmo: 3 cammini inediti tra cultura, natura e comunità

Domenica 23 aprile, dal Comune di Calvera (PZ), partirà la prima di tre inedite esperienze di cammino ideate dall’ Associazione La Lente Onlus, in collaborazione con l’Impresa Sociale Netural Coop, per esplorare la Valle del Serrapòtamo e i paesini di Calvera, Teana e Carbone. Parte del Piano di Azione S.M.A.R.T.T. del GAL La Cittadella del Sapere S.r.l. “Sviluppo matrice ambiente rete territorio e turismo”, le tre camminate, gratuite, saranno un’occasione speciale per immergersi in quella che in molti definiscono la “Piccola Mesopotamia” della Val d’Agri, passeggiando tra natura, cultura, spiritualità e comunità, incontrando gli abitanti del luogo e le loro storie, ed assaporando prodotti tipici come il “Tartufo del Serrapotamo”, “i Rascatielli di Mischiglio” e i ”Maccarun cu fierr”. “A distanza di pochi giorni -si spiega in una nota- dalla presentazione de “La Via del Miskiglio”, progetto ideato da Peppone Calabrese per mettere in luce l’importante valore culturale e comunitario della pasta fatta con diverse farine, tipica di alcuni paesi della zona, la Valle del Serrapòtamo si dimostra nuovamente esempio virtuoso di valorizzazione territoriale a partire dalle sue comunità e dal suo capitale umano. La prima esperienza, da Calvera a Vallina, sarà una pura immersione nella natura alla scoperta di grotte, leggende e riti locali come la processione religiosa del Santo Patrono Gaetano da Thiene; la seconda, da Teana a Carbone, sarà incentrata sulla cultura e porterà i camminatori alla scoperta del Museo di Marino di Teana e dell’allegoria carnevalesca dell’Urs; la terza attraverserà le strade ed i vicoli più caratteristici di Calvera, il borgo dai palazzi bianchi, per incontrare la sua comunità, condividendo storie e momenti conviviali. Il 10 giugno, a seguito delle camminate, si terrà nel paese di Calvera uno speciale living lab, laboratorio di immaginazione territoriale per condividere con la comunità il report ed il video racconto delle esperienze vissute durante le 3 camminate e disegnare insieme, abitanti, amministrazioni ed imprese, nuove soluzioni di sviluppo per il territorio della Valle del Serrapotamo.” Andrea Paoletti, Presidente dell’Impresa Sociale Netural Coop ha dichiarato: ”Questo progetto è l’esempio di come attraverso una maggior collaborazione tra le diverse persone e realtà si possano creare occasioni e opportunità condivise. Un percorso articolato che vuole aumentare l’impatto nella Valle attraverso un progetto di matrice culturale che può migliorare il benessere delle persone coinvolte, ma che può generare nuove azioni per valorizzare a livello culturale e sociale i diversi luoghi”.

ESPERIENZE IN PROGRAMMA

● 23 aprile 2023 – Da Calvera a Vallina: Experience Natura

● 30 aprile 2023 – Da Teana a Carbone: Experience Cultura

● 14 maggio 2023 – I vicoli e le storie di Calvera: Experience Comunità

● 10 giugno 2023 – Living Lab di immaginazione territoriale

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : La partecipazione alle camminate è gratuita. Per richiedere di partecipare compilare il modulo di iscrizione alla camminata alla quale si desidera partecipare premendo l’apposito link sul sito https://www.neturalwalk.com/netural-walk-nella-valle-del-serrapotamo/ L’iniziativa è coordinata dall’ Associazione La Lente Onlus, in collaborazione con Netural Coop e con il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino e dei comuni di Calvera, Teana e Carbone nell’ambito del Piano di Azione S.M.A.R.T.T. del GAL La Cittadella del Sapere S.r.l.”