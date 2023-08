“Vagabondi” in festa… E solo e per sempre Nomadi!

Quando il gruppo di Novellara, e per tanti motivi, scende in tour per il BelPaese o all’estero è una festa nella festa, assistere ai loro concerti. Per i Nomadi, fondati dal compianto Augusto Daolio e dall’infaticabile Beppe Carletti che ne porta avanti nome, repertorio e passione per la musica e per l’impegno sociale, incontrare i fans di ieri -che con loro hanno superato gli anta- e quelli di oggi è un momento di dialogo, per leggere messaggi, pensieri, sciorinare striscioni o mostrare una bottiglia di vino rosso da bere alla salute… E così è stato venerdi sera a Poggiorsini ( Bari) per il concerto organizzato dal comitato festeggiamenti della Madonna Maria Addolorata, con il coro del ‘tanti auguri a te’’, dopo la mezzanotte, rivolta a Beppe Carletti, che ha compiuto 77 anni durante il tour dei 60 anni di attività del gruppo. Un pizzico di commozione, un mazzio di fiori prima di salutare con ‘’ Io Vagabondo’’ con altri amici saliti sul palco: l’instancabille comitato dell’annata 1983 e quel giovane don Stefano, altro fan dei Nomadi, che ha citato le parole della canzone ‘’ La vita è come un film’’ per salutare i parrocchiani dopo 13 anni di attività pastorale, prima di raggiungere la nuova sede di Gravina.



E qualcuno dalla formazione dei Nomadi, come Cico, si è prenotato per averlo come officiante, qualora decidesse di sposarsi…Campane a festa. Ne riparliamo dopo un tour, che continua a mietere consensi. Del resto è difficile da riassumere 60 anni di attività in due ore, tra canzoni, filmati, ricordi, richieste di brani senza tempo, entrati nel cuore di tanti. E così fans dei centri pugliesi o del Materano, con cartelli issati anche da Montescaglioso e Bernalda, non si sono fatti pregare nel ripetere ritornelli di canzoni che sono state l’icona dell’Italia della Prima Repubblica, legate a fatti di cronaca o di vita. Così, dopo i brani di Cartoline da qui, l’ultimo lavoro, e tra questi ‘’ I ragazzi del Ponte’’ scritta da Giorgio Faletti, si è passati ad Auschwitz che ha ricordato la storica collaborazione con Francesco Guccini, a “Salvador” ricordando il sacrificio di Salvador Allende e della dura repressione del Cile con alcuni pugni chiusi spuntati all’unisono in piazza Alcide De Gasperi.

Un filo rosso di militanza, come quello comparso sul logo dei Nomadi, che ha campeggiato sul palco, a ricordare quella solidarietà che non deve mai mancare per non spegnere la speranza di popoli oppressi o in fuga. E “Mediterraneo’’, dedicata a un fan del luogo, che segue quasi ovunque il gruppo, è stato l’emblema dell’impegno dei Nomadi che sono e continuato a essere impegnati per iniziative solidali di vario tipo. E quel ‘’Io voglio vivere’’, supportato da ritornelli e interessanti arrangiamenti musicali sono stati un inno ad andare avanti, ma nel ricordo vivo di chi non c’è più come nella “canzone per un’amica” con un incipit valido ancora ‘’ “Lunga e diritta correva la strada…”, cantato con commozione dalla gente ‘’La mano che “forte teneva il volante” e il motore che “forte cantava…” Commozione quando sono comparse le immagini in bianco e nero di Augusto Daolio sulle note di ‘’Dio è morto..’’ canzone finita a suo tempo nelle maglie della censura, ma trasmessa dalla Radio Vaticana. La rivincita sul campo, più avanti. E per ognuno delle decine di album incisi c’è tanto da ricordare, scrivere, commentare per quanti I Nomadi continuano a voler incontrare e ascoltare, lungo una ‘’scaletta’’ di sintesi e che magari non ha annoverato un ‘’Pugno di sabbia’’. Ma che ha fatto ascoltare per esempio :”Gli aironi neri,Marinaio di vent’anni, Lontano,Mercanti e servi, Dove si va, Noi non ci saremo, Il fiore nero, La collina, Stella d’oriente, La settima onda, Il paese delle favole, La libertà di volare, Io voglio vivere, Ho difeso il mio amore, Un giorno insieme, C’è un re’’.



Loro, i ragazzi terribili, con ancora tanto da dire e suonare, sono la testimonianza che il ‘’film della vita’’ ha tanti protagonisti e che ognuno deve fare la propria parte , guardandosi intorno, rimboccandosi le maniche’’. E’ quello che continuano a fare, Beppe Carletti , alle tastiere e fisarmonica, Cico Falzone – chitarre, Daniele Campani – batteria ,Massimo Vecchi – basso, voce , Sergio Reggioli – violino, voce e Yuri Cilloni – voce, nel ricordo di Augusto . Solo è sempre Nomadi, scandito più volte prima di un arrivederci…magari a Gravina, prossima sede di don Stefano. Chissà. Ovunque e,comunque.Nomadi in movimento e con una meta comune con il proprio pubblico.