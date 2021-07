Da lunedì 19 luglio 2021 su laF (Sky 135) andrà in onda “VA’ SENTIERO – L’ITALIA A PIEDI”: STORIE DAL CAMMINO PIÙ LUNGO D’ITALIA”. Ovvero, l’incredibile viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo i 7000 km del Sentiero Italia, per scoprirne e documentarne i paesaggi, gli abitanti, le storie e riportare alla luce un patrimonio di straordinaria bellezza, tradizioni e cultura.

“Un gruppo di giovani –si legge in una nota– e un’idea audace: lasciare tutto per incamminarsi a piedi per le montagne alla scoperta del Sentiero Italia, il sentiero più lungo d’Italia e del mondo, nella convinzione che – in un mondo che corre e scorre – camminare sia un gesto rivoluzionario, un modo per prendere consapevolezza di quello che ci circonda e tornare a prendersene cura, e ancora, per incontrare, conoscere e raccontare storie.

Comincia così un cammino di 7000 km lungo tutte le montagne italiane, tra scenari di inestimabile bellezza e incontri preziosi, raccontato per la prima volta in tv da “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi”, una produzione originale laF, realizzata da Ascent Film, in onda da lunedì 19 luglio alle ore 21.10 su laF (Sky 135).

Ideato nel 1983, il Sentiero Italia segue le dorsali montuose di tutto il Paese attraverso 20 regioni e oltre 360 borghi, con un dislivello positivo di 350.000 mt. L’idea di riportare alla luce questo straordinario patrimonio nasce da tre amici che condividevano il sogno di raccontare le montagne italiane con una voce giovane e originale: Yuri, guida escursionistica, Sara, fotografa e studentessa di antropologia, e Giacomo, che lavorava in una start up; a loro si aggiungono poi il cuoco filosofo Francesco e il videomaker Andrea. Lungo il cammino, chilometro dopo chilometro, sentiero dopo sentiero, scortati a distanza dal camionista in pensione Giovanni alla guida del van di supporto, i ragazzi incontrano moltissimi giovani che si uniscono a loro e li accompagnano per una o più tappe, tra cui anche Martina, che si unisce stabilmente al team, in un viaggio avventuroso di quindici mesi che cambierà per sempre le loro esistenze.

In ciascuna delle 8 puntate da 25’ ciascuna i ragazzi riscoprono un territorio italiano fuori dai circuiti turistici più battuti apprezzandone gli scenari e i paesaggi più suggestivi e raccogliendo le storie delle persone incontrate sul loro percorso, gli abitanti dei piccoli paesi attraversati, giovani e anziani, custodi di tradizioni e di cultura, testimoni di una vita immersa nella bellezza e nella natura, ma anche in uno stato di isolamento non privo di difficoltà e contrasti.

“Va’ Sentiero – L’Italia a piedi” non è solo un diario di viaggio ma anche il racconto delle persone che hanno deciso di intraprenderlo. Ogni episodio segue il percorso e l’evoluzione di uno dei ragazzi portando alla luce le dinamiche di un gruppo, nato un po’ per caso, che si è ritrovato a condividere un’esperienza collettiva unica e imprevedibile: le amicizie e gli scontri, i momenti di sconforto o di tensione, la gioia condivisa per i traguardi raggiunti insieme, in quella che sarà, per voce di tutti, l’avventura più impegnativa e incredibile della loro vita.

“Va’ Sentiero – L’Italia a piedi” è una produzione originale laF realizzata da Ascent Film. I primi 4 episodi – che raccontano il cammino del gruppo nelle regioni del Nord Italia – saranno in onda a partire da lunedì 19 luglio alle ore 21.10 su laF (Sky 135) e disponibili on demand su Sky e SkyGo e in streaming su NOW. Il programma prosegue in autunno con altri 4 episodi.”