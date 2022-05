L’anno accademico 2021/2022 dell’Unitre di Matera si concluderà con il saggio finale del gruppo di Teatro-Unitre. “Sabato 28 maggio, alle ore 18.00, nel salone della parrocchia Maria Madre della Chiesa, a Serra Rifusa, a conclusione del corso di Teatro tenuto dal professor Lello Chiacchio nel corrente anno accademico, si terrà una breve performance degli allievi del corso.”

E’ quanto si legge in un comunicato della direttrice dei corsi di Unitre di Matera Filomena Cancellaro con cui si specifica che:

“Il gruppo è formato da: Simeone Andrulli, Rosario Bartucci, Filomena Cancellaro, Michele Commisso, Maria Grazia Delfino, Maria Grieco, Grazia Paradiso, Maria Pina Scandiffio e Italo Zagaria. Il lavoro di preparazione, sapientemente guidato da Lello Chiacchio, è stato condotto in modo da consentire agli interpreti di portare in scena differenti comportamenti e sentimenti, mettendo in luce le sfumature dell’animo umano, passando dal tragico e disperato, al comico, all’allegro, all’ironico.

Il saggio sarà anche l’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio piacevole e interessante oltre che per salutare soci, conoscenti e amici, augurare e tutti buone vacanze e rinnovare l’appuntamento al prossimo anno accademico dell’ Unitre di Matera.”