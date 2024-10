Unitep presenta il progetto “ANFITRIONE” (ovvero la commedia di Plauto in dialetto materano)

L’ Unitep -Università della terza età e della educazione permanente, con una nota a firma del suo presidente Costantino Dilillo, invita la cittadinanza alla presentazione del progetto “ANFITRIONE” che si terrà nell’Open Space APT Palazzo dell’Annunziata -Matera, il prossimo 16 ottobre 2024 – alle ore 16.30. La manifestazione ha il patrocinio della Città di Matera. “Unitep -si legge- è impegnata sin dal 2023 nello svolgimento del progetto “Anfitrione”. Nel corso dell’anno accademico 2023/24 i corsisti Unitep con la guida della professoressa Rosanna Pirone hanno curato l’adattamento della famosa commedia latina di Plauto “Anfitrione”; altri allievi guidati dal professor Emanuele Giordano hanno curato la traduzione dell’elaborato in dialetto materano. Questo lavoro oggi è pubblicato da Edigrafema editore, un elegante volumetto con a fronte il testo in italiano. Il progetto Anfitrione è un lavoro di gruppo e di squadre che coinvolge due corsi di studio, tre laboratori, cinque docenti e decine e decine di corsisti Unitep. Atteso l’alto contenuto culturale del lavoro svolto sotto la guida di docenti di larga esperienza autori di numerose pubblicazioni, la dirigenza Unitep reputa importante estendere alla città la conoscenza del libro e del progetto complessivo. Alcuni attori del gruppo teatro Unitep guidato da Bruno Nicola Francione offriranno la recitazione di brevi passaggi in dialetto tratti dal libro “Anfitrione”. Alla fine dell’Anno Accademico, giugno 2025, la commedia “Mbitrione” (così si chiama il protagonista materano della vicenda) verrà rappresentata sul palco di un teatro cittadino, con i costumi realizzati dagli allievi del corso di Riciclo creativo guidato da Maria Bianchi, e le musiche originali composte dal maestro Felice Lucio Lionetti alla guida del corso Unitep di Canto corale.” PROGRAMMA: Saluti dell’assessore Angela Mazzone; Presentazione progetto del Presidente Unitep Costantino Dilillo. Interventi: Prof Patrizia del Puente della UNIBAS – relatrice; Prof. Rosanna Pirone – autrice; Prof. Emanuele Giordano – autore; Saluto dell’Editore Edigrafema Antonella Santarcangelo. Moderatrice Angela Muscaridola. Intervento del gruppo teatro Unitep di Bruno Francione.”

