Unitep Matera: “A chi è servita La Martella?” incontro con Pancrazio Toscano

L’Unitep, Università della terza età e della educazione permanente nell’ambito del Corso sul “Novecento” tenuto da Costantino Dilillo, organizza –Mercoledì 22 marzo alle ore 17,00, nella sala consiliare della Provincia di Matera– un incontro con lo scrittore Pancrazio Toscano per approfondire le riflessioni sulla nascita del Borgo La Martella di cui ricorre il settantesimo anniversario. “Protagonisti di quella nascita, accanto ad Adriano Olivetti, -si ricorda in una nota- furono Rocco Mazzarone, Friedrich George Friedmann, e altri. Pancrazio Toscano, conterraneo di Rocco Mazzarone, già sindaco di Tricarico come lo era stato Rocco Scotellaro, ebbe l’occasione di raccogliere dalla viva voce di Friedmann ricordi e impressioni di quei giorni di illuminata azione sociale che si concretizzava nella progettazione del borgo La Martella. Il colloquio venne pubblicato nel 1996 nel volume intitolato “Miseria e dignità” a cura di Aldo Musacchio e dello stesso Pancrazio Toscano, per i tipi di ECP, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri e attività di studio sul territorio e sulla città di Matera che Unitep promuove da sempre e in particolare in questo Anno Accademico post pandemia.

L’incontro si terrà nella sala consiliare della Provincia di Matera ed è approfondimento speciale del corso di “Storia di Matera” tenuto in Unitep dal professor Francesco Paolo Francione, autore del fortunato libro “La voce di Matera. Storie da La Martella”, pubblicato nel 2018 per le Edizioni di Comunità.

Dopo un breve saluto del presidente Unitep Costantino Dilillo, il professor Francesco Paolo Francione condurrà il dibattito con Pancrazio Toscano. Unitep, senza scopo di lucro, promuove attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.