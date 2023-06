Unione mutilati per servizio incontro a Matera il 24 giugno

Hanno dato tanto quanto erano in servizio e oggi che hanno dovuto lasciare il lavoro, a causa di infortuni che hanno impedito loro di contribuire alla sicurezza del Paese, si impegnano con l’Unione nazionale mutilati per servizio ( Unms) per ‘’ rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei familiari dei caduti nei durante l’adempimento del proprio dovere’’ . I soci dell’Unms della provincia di Matera, riporta una nota del segretario provinciale Michele Grieco, si terrà il 24 giugno in piazza Montegrappa al borgo La Martella.

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

(Ente Morale – Decreto 24/06/1947 n. 650)

SEZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Via IV Novembre, 11 75100 MATERA e-mail: matera@unms.it

PEC MAIL: materaunms@postecert.it

Matera, lì 11/06/2023

COMUNICATO STAMPA

L’Unms è un Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale, con Consigli regionali

e Sedi provinciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città.

L’Associazione tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali,

territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa

di servizio militare e civile.

Sono dunque soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato,

militari della Guardia di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, i Vigili

del Fuoco, la Polizia Municipale, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica

Amministrazione; fanno parte dell’Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno

acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

Il preminente scopo istituzionale dell’ Unione, che rappresenta circa 350.000 invalidi per

servizio, è quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed

invalidi per servizio o dei familiari dei caduti nei durante l’adempimento del proprio

dovere.

La Sezione provinciale UNMS di MATERA, ha fissato per sabato 24 giugno 2023, alle

ore 10:30, l’Assemblea Provinciale dei Soci che si terrà presso Piazza Montegrappa n. 4,

Borgo La Martella a Matera. Nell’occasione verrà illustrato il resoconto delle attività e

dei servizi che l’organizzazione fornisce ai suoi iscritti. Tutti i soci sono invitati.

Il Presidente Provinciale UNMS MATERA

Dott. Michele Grieco