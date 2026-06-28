Un’immersione totale nei capolavori della grande scuola pianistica russa, proposta dal Conservatorio Duni di Matera

Lunedì 29 giugno 2026, alle ore 18:00, la Sala Rota del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera ospiterà il concerto “La grande scuola pianistica russa – un viaggio fra tardo romanticismo, misticismo e modernità“, per un’immersione totale nei capolavori della letteratura tastieristica russa, affidata alle mani dei giovani talenti del conservatorio. “L’evento -si legge in una nota- vedrà l’esibizione degli allievi della classe di pianoforte della Prof.ssa Elvira Grilletti, impegnati in un percorso storico e stilistico di altissima complessità esecutiva, che spazia dal lirismo intimo alle architetture sonore più avanguardistiche del Novecento. Il programma si articolerà attraverso le esecuzioni di cinque promettenti pianisti: Yining Deng aprirà la serata con una selezione dai celebri 30 pezzi per bambini Op. 27 di Dmitrij Kabalevsky, eseguendo i quadri “Ditty”, “Little Fable” e “The Chase”. Rossella Napolitano guiderà l’ascoltatore nel misticismo di Aleksandr Skrjabin attraverso l’interpretazione dei raffinati Preludi Op. 11 N. 5 – 21.

Agnese Maria Milano affronterà il profondo sinfonismo pianistico di Sergej Rachmaninov, proponendo il Momento musicale Op. 16 N. 3 e il virtuosistico Studio Op. 33 N. 8.

Giovanni Paolo Favale sarà protagonista di un ampio cammino stilistico che collegherà lo Studio Op. 8 N. 5 di Skrjabin e lo Studio Op. 39 N. 5 di Rachmaninov alla vigorosa modernità della Sonata N. 1 Op. 1 di Sergej Prokofiev.

Andrea Di Cecca completerà il mosaico novecentesco interpretando i visionari Due Poemi Op. 32 di Skrjabin e le graffianti e ironiche sonorità dei celebri Sarcasmes Op. 17 di Prokofiev. L’appuntamento rappresenta un momento centrale dell’attività didattica del Conservatorio, offrendo alla cittadinanza l’occasione di apprezzare il livello artistico e didattico raggiunto dagli studenti dell’istituzione. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.