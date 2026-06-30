UNIBAS: oggi al via le immatricolazioni e grande cena di comunità aperta a tutti

Oggi, mercoledì 1 luglio si aprono le immatricolazioni e l’Università si riunisce attorno a un’enorme tavolata, aperta a chiunque voglia unirsi! “Si tratta -si legge in una nota- di Convivium Unibas 2026, la Cena di Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata, che si svolgerà presso il Campus di Macchia Romana a Potenza, a partire dalle ore 19, proprio in occasione dell’apertura delle immatricolazioni.

L’obiettivo è comunicare che Unibas rappresenta uno dei più importanti patrimoni culturali, scientifici e sociali della regione: forma, svolge ricerca, produce conoscenza e innovazione, ma allo stesso tempo sceglie di essere luogo di incontro, partecipazione e costruzione di relazioni. L’appuntamento è promosso dall’Università degli Studi della Basilicata e ideato, organizzato e coordinato dal Consorzio ConUnibas – realtà che da oltre un decennio opera all’interno dell’Ateneo per favorire il dialogo tra università, istituzioni, mondo del lavoro, territorio – in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDSU). Convivium Unibas si configura come un’iniziativa pressoché unica nella realtà accademica nazionale: una grande cena di comunità che trasforma il Campus universitario in una piazza aperta alla Basilicata, dove il sapere incontra i territori, le istituzioni dialogano con i cittadini e le generazioni si confrontano in un clima di partecipazione e condivisione. In un tempo caratterizzato da contatti sempre più veloci e spesso effimeri, l’iniziativa sceglie di rimettere al centro la persona, affermando il valore dell’incontro e delle relazioni umane: il capitale sociale più importante per il futuro delle comunità. La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. Il contributo richiesto è destinato alla copertura delle spese organizzative. Per gli studenti provenienti da Matera è prevista una navetta. Per informazioni e prenotazioni, possibili fino ad esaurimento posti: https://www.eventbrite.it/e/convivium-unibas-registration-1988544825102. Per una sera, l’Università della Basilicata sarà non soltanto il luogo degli studenti e dei docenti, ma anche la casa comune di un’intera regione.”

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