Una vita per la scuola. Grazie maestra Armento

A riconoscerlo i tanti scolari della scuola elementare , come si diceva nella Prima Repubblica, che hanno frequentato la scuola “Guglielmo Marconi’’ nel quartiere Piccianello e del plesso di rione San pardo di Matera. La maestra, prima che arrivassero gli affiancamenti di altri insegnanti per programmi settoriali e interdisciplinari, con l’arrivo dei chilometrici giudizi al posto dei voti, era il cuore di una scuola dove i libri di lettura e il sussidiario, le pratiche di disegno e musica,di matematica, scienze ed educazione fisica nel suo caso, il mandare a memoria una poesia erano nel programma delle cose da insegnare e imparare. La maestra Candida Armento, mamma del giornalista Filippo e della docente e poetessa Antonella Radogna, ha lasciato un grande ricordo e una eredità, fatta di pazienza, simpatia e umiltà che sono il segreto della vita, della buona scuola e dell’amicizia. Grazie, signora maestra, ricordando

La ricordano così

Si è spenta ieri all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Matera dopo una lunga malattia Candida Armento, insegnante elementare a riposo, mamma del giornalista Filippo Radogna e della docente e poetessa Antonella Radogna.

Candida Amelia Gabriella Armento era nata a Bernalda il 27 febbraio 1938, ed aveva studiato all’Istituto magistrale “T. Stigliani” di Matera. Sposata nel 1962 con l’insegnante Giuseppe Radogna (1931-1995), era mamma di Tommaso (1963-1992), Filippo e Antonella e nonna di Alessandro e Lara. Iniziò la carriera scolastica alla fine degli Anni ’60, tra le sedi: Aliano, Bernalda, Montescaglioso, Miglionico, Policoro, Tursi, Ferrandina, Garaguso, Padova. A Matera ha insegnato al Plesso di S. Pardo e alla Scuola elementare Marconi dove ha terminato l’esperienza lavorativa per raggiunti limiti di età nel 2006 da docente di matematica, scienze ed educazione fisica. Dal carattere riservato e bonario ha sempre creduto nei valori della pedagogia didattica ed ha amato i suoi alunni come figli, in particolare i bambini svantaggiati dei quali è stata insegnante di sostegno per lunghi anni.

I funerali si sono tenuti sabato 4 marzo alla Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Rione Serra Rifusa a Matera.