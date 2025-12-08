Una vità in più per Pasquale Di Pede, chansonnier materano che merita il Premio Tenco

E lo diciamo con convinzione, perché lui è ‘’capatest’’ – come si dice in dialetto materano- per la tenacia che ci mette a superare gli ostacoli che la sorte gli manda e per quella voglia di conoscere, confrontarsi in momenti e luoghi dove la musica parla di vita, strada,cuore, pianti e sorrisi come accade per tanti cantautori, poi diventati noti, che hanno partecipato a Sanremo al premio ‘’Luigi Tenco’’. E Pasquale Di Pede è un habitué, che meriterebbe palco, pubblico e premiazione. Ne dovrà scegliere una tra le tante, che attingono a piene mani dal vissuto quotidiano, del suo ultimo lavoro ‘’Una vita in più’’ ascoltato di notte- quando l’attenzione è maggiore, lontano dai rumori e dallo stress della giornata- partendo proprio dalla sua esperienza diretta di quattro anni fa.



E in quella occasione Pasquale (sesto senso?) andò con le sua gambe in ospedale per accedere a una nuova vita. ‘’…Una vita in più non ti capita più, una vita in più curati di più’’ quasi un invito alla prevenzione a prendersi cura di sé. Ma non è facile visti i tagli strumentali, cominciati nell’ultimo ventennio, alla sanità pubblica e il prosperare di quella privata. E allora stringere i pugni e godere di festeggiare due volte il compleanno… Cambiare musica, per stare in tema, con l’interrogativo (c’è tempo) sulla musica che si suonerà in Paradiso con Martin Luther King (uomo di pace, assassinato) che “assumerà il comando di tutti i musicanti e dei dannati senza santi’’. E qui ci vorrebbe un coro gospel per chiedersi,come fa Pasquale, ‘’Dove va il mondo?’’ forse all’altro mondo ‘’… dove vuole arrivare? Tutti vogliono avere e nessuno vuole dare’’. Brano dialettale con l’intercalare ‘’Ce joccj t’ho pigghiet…Ddo’ s’ n vè cuss minn, junf a n’ ciddèr…a ffò assaggè o’ cratir’’ che vibrano sulle corde di una chitarra che ci ricorda Manolo Santana e le sue sonorità caraibiche. Con Pasquale siamo dirimpett alla Gravina e l’effetto è davvero intenso, con un bicchiere di vino e un piatto di cialledda. Momenti che portano alla poesia come Francesca Vola, che ci ricorda Rimmel di Francesco De Gregori, ma che poi conosce Francesco Guccini e canta la canzone del vecchio e il bambino.

E ci sta, a seguire, nel cd quel ‘’Grazie’’ semplice per ‘’quell’abbraccio stretto e per quel caffè che mi hai offerto che ha il sapore di te…’’. Un tempo per amare e un altro per zappare, con il ricordo del padre Giuseppe, con una bella descrizione dialettale di una vita passata nei campi ‘’…Addo’ s’ n’ vè ch chessa zopp…A zappè la tarr in etarn, ind à la ches du Patratarn’’ (dove se ne va con questa zappa…a zappare in eterno nella Casa del Padreterno). Davvero un affresco intenso di un padre che ha ‘’cresciuto’’ una famiglia facendo i calli alle mani, ma fiero di quello che ha saputo fare e dare. Mentre Pasquale coltivava la sua passione di cantare e suonare, come canta in un vecchio brano del 1988 ‘’Le due di notte’’ , con la cara madre che gli dice di finirla di suonare: U’ sa’ ce ora sant? Lo sai che ore sono? Le due di notte. E non guarda l’ora il politico di turno, che si presenta con l’ipocrisia o la facciatosta (in materano ‘’faccj d’ cozz”) per chiede il voto alla Regione , alle Europee e al Comune… Risposta scontata: ‘’Ti voterò…al Parlamento…ma non alzare discorsi al vento…’’. E per Pasquale che sa, come i materani veraci dove si trova “U’ Mnnabbint’’, occorre stare lontano dalla chiacchere a vento o ‘’vvacant’’ come è nel vocabolario della civiltà contadina. Per amici e fans il nostro chansonnier, autore di altri lavori musicali ed editoriali, la presentazione del cd è fissata al cinema ‘’Il Piccolo’’ per il 18 dicembre. Un lavoro, e lo ribadiamo che merita un riconoscimento al Premio Tenco, per quanti nella presentazione – come Alessandra Morea e ed Elena Buscema- hanno colto e apprezzato i tanti spunti offerti dalle canzoni di Pasquale. E poi Pino Oliva che ha curato la grafica del cd, quanti in sala di incisione, al Lab sonic studio di Francesco Altieri, hanno suonato e cantato per ‘’Una vita in più’’.

