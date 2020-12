Lo abbiamo incontrato a cose fatte all’uscita della Società di Mutuo soccorso tra gli operai dove, qualche minuto prima, aveva ricevuto dal sindaco Domenico Bennardi una targa alla carriera. E Francesco Paolo Porcari alla veneranda età di quasi 86 anni ne ha da raccontare di storie, sacrifici e soddisfazioni. Vale per tutte la motivazione della targa ” Al commendatore Francesco Porcari, che con Matera nel cuore, ha tenuto alto il nome della città nella tradizione, nello sport e nel sociale, avviando da ”pioniere” i servizi della moderna ristorazione”. Alzino la mano quanti non ha partecipato per un motivo o un altro a un banchetto, a una cerimonia o una veglione a ” Villa Irene” e non siano rimasti incantati dalla sfilata di spiedi di arrosto con la marcia dell’Aida, aperta dal ‘cavaliere” prima e ”commendatore” dopo. E che dire della voglia di fare le cose in grande per la festa della Bruna o per la Matera calcio? Una storia a cavallo di due secoli…con una sfida passata ai giovani e in ottime mani. Una tradizione che continua. Gli chiediamo cosa gli hanno preparato a pranzo per festeggiare l’evento e lui, che non rinuncia a una boccata di sigaro, risponde con un semplice piatto di ”spaghetti al piccante” e con un bicchiere di vino. Per brindare alla felicità dei suoi e dei tanti materani che gli vogliono bene. Auguri Commendatore!