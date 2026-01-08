”Una storia unica”. Due concerti progressive con Banco, Le Orme e Of New Trolls

Se avete nel cuore e nella memoria suoni e protagonisti della stagione del rock progressive di quasi 60 anni fa… vi invitiamo ad annotare due date per un concerto unico che vedranno insieme, e per la prima volta, formazioni che sono una pietra miliare di un genere che ha lasciato più di una traccia nelle produzioni musicali (anche a livello internazionale) del Bel Paese. Il Banco, Le Orme, Of New Trolls suoneranno in concerto insieme per la prima volta il 21 marzo 2026 al Gran Teatro Geox di Padova e il 30 marzo a Roma all’Auditorium Parco della Musica. Le tre band, che abbiamo apprezzato di recente in concerti in Puglia e Basilicata, riproporranno i classici che le hanno consacrate nel panorama del progressive rock. Ma ci saranno, immaginiamo,anche degli inediti e chissà che non vengano fuori un tour e una incisione musicale. Gli eventi sono nati su proposta del fondatore del Banco Vittorio Nocenzi si chiama ”Una storia unica” per un viaggio musicale tra diversi modi di suonare, scrivere sul pentagramma del progressive. A mettere insieme i tre gruppi ci ha pensato Enrico Vesco, storico produttore de Le Orme, con Manuel Clava e Alfonso Caprioni, che sono i direttori artistici e titolari della JM Production e CE Agency. Due date a Padova e a Roma da non perdere…E chissà che non ne venga fuori una o più al Sud.

