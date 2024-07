Una ”Porta” sulla festa della Bruna…con le ali degli Angeli del Carro

Ed è proprio la ”porta” verde in cartapesta, realizzata dall’artista Francesca Cascione, per il carro trionfale 2024 ad aprire, presso la sede degli Angeli del Carro, al rione Serra Rifusa, .alla mostra fotografica realizzata da Francesco Freddo ed Elena Lionetti sui momenti salienti della Festa del 2 luglio. Non solo gli Angeli, dalla livrea bianca, ma anche cittadini, rappresentanti dell’Associazione Maria Santissima della Bruna o del Capitolo cattedrale. E quella porta, donata ogni anno dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, apre a un percorso che comincia all’interno della sede, con foto d’epoca in bianco e nero e a colori dell’evento più sentito da materani e ‘difeso” da cittadini del passato in maniera spontanea, ma spesso organizzata dai ” vastasi” agli Angeli di oggi.



Un percorso nella memoria e tra i protagonisti della Festa, che meriterebbe di essere raccolto in una pubblicazione e con il supporto di didascalie esplicative. Ma va apprezzato il lavoro di raccolta di immagini che i soci hanno effettuato negli anni, ci si avvia al decennale della fondazione, che ne consente oggi la conservazione e la divulgazione insieme ai tanti ”manufatti” che testimoniano le annate degli ”assalti e dello strazzo ” del carro e le opere realizzati dai maestri cartapestai: dagli Epifania ai Pentasuglia, dai Nicoletti ai D’Addiego, Da Sansone a Santochirico a Francesca Cascione. E le statue caratterizzano il percorso della mostra fotografica che tappezza il percorso esterno di maxifoto che porta allo spazio superiore. Francesco Freddo ed Elena Lionetti hanno colto i protagonisti del 2 luglio in espressioni spontanee e cariche di energia. Quelle stesse che sono la forza e la fede della festa per la Madonna della Bruna. C’è tempo fino a stasera, domenica 28 luglio per visitarla, in un clima di amicizia, accoglienza, musica e voglia di condividere l’atmosfera del 2 luglio che alla sede degli Angeli del Carro si respira tutto l’anno



