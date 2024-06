Una pedalata per pace e giustizia. Altamura in sella

Se pensiamo a quanto sia stata preziosa la bici per aprire orizzonti di speranza, in occasioni di conflitti ( le staffette partigiane ne sono l’emblema più alto, ricordando anche le tante rischiose pedalate di Gino Bartali che nascondeva documenti nella canna della bici) o per favorire il dialogo tra i popoli, e allora l’iniziativa che si terrà domenica 16 giugno ad Altamura è di quelle da sostenere. In ‘’Bici per la pace, la giustizia sociale e la salute’’ con partenza alle 9.00 da piazza della Resistenza e ritorno in piazza Duomo. A organizzarla il Comitato Altamura per la pace, che invita alla partecipazione in bici ( anche tandem e similari) con lo skate e, naturalmente, con carrozzelle, passeggini e a piedi… E’ tutta salute. Passate parola



IN BICI PER LA PACE, GIUSTIZIA SOCIALE E LA SALUTE

Perché questo binomio tra pace e bicicletta?

Sapete che la bicicletta è stata candidata più volte al premio Nobel per la pace?

Nel 2018 le Nazioni Unite hanno fissato la Giornata mondiale della bicicletta il 3 giugno. Un’occasione per sottolineare il contributo che essa offre allo sviluppo sostenibile e alla cultura della pace: «la bicicletta stimola la creatività e l’impegno sociale e offre al suo utilizzatore una coscienza immediata dell’ambiente locale»

«La non-violenza e il rispetto dei diritti umani racchiusi nella parola pace vanno di pari passo con la tutela dell’ambiente e il rispetto delle comunità – dice Valeria Lorenzelli, vice presidente Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -. Lo sfruttamento incontrollato delle risorse del pianeta, l’inquinamento e il riscaldamento globale hanno generato grandi danni e ingiustizie sociali. I disastri ambientali colpiscono duramente soprattutto le popolazioni più povere, che vedono calpestati i loro diritti umani.

La bicicletta, mezzo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, si conferma, un vessillo di pace e strumento per monitorare e realizzare una maggiore equità sociale».

“La bicicletta non alimenta i conflitti, non provoca vittime della strada, non inquina e nessuna invasione è mai stata fatta in bicicletta. Per questo pedalare è un gesto di pace.”

Inoltre è un forte strumento pedagogico. Così dice Albert Einstein:

“La vita è come una bicicletta. Si deve avanzare per non perdere l’equilibrio”

Invitiamo tutti ad avanzare:

per non perdere fermezza e speranza nei valori che sono alla base della vita di ogni comunità e convivialità.

Invitiamo tutti a non perdere l’equilibrio:

non possiamo pensare di vivere in un mondo sempre più devastato dalle guerre e depredato dalle ingiustizie e dallo sfruttamento dei popoli e dell’ambiente.

Invitiamo tutti a non essere indifferenti, a non sopire le nostre coscienze e a non rimanere inermi o semplici spettatori delle bestialità che colpiscono uomini, donne e bambini.

Ma una passeggiata può risolvere un problema così grande?

Si, invitiamo tutti a manifestare il proprio pensiero di pace.

Nessun governo, che rappresenti democraticamente una nazione, può parlare a nome della stessa senza tener conto del pensiero del popolo che rappresenta.

Per questo motivo è necessario manifestare, continuamente, il proprio pensiero.

Si, invitiamo tutti a sostenere un pensiero e un’azione coerenti con il “ripudio della guerra” fissato nell’articolo 11 della Costituzione italiana.



Si, invitiamo tutti a considerare la pace come una meta a cui tendere, perché la Costituzione non si limita a proclamare, ma impegna tutti i cittadini a realizzare i valori che in essa sono iscritti.

La nostra Costituzione non si limita a ripudiare la guerra ma sollecita l’Italia ad operare concretamente con lo scopo di promuovere “un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

Gli italiani, per Costituzione, sono chiamati ad essere costruttori di pace.

“Siamo tutti invitati a farci «voce di una cultura della pace» e «spazio in cui affermare che la guerra non è mai “inevitabile” mentre la pace è sempre possibile»”

“Costruisce la pace chi sa prendere posizione con chiarezza, ma al tempo stesso si sforza di costruire ponti, di ascoltare e comprendere le diverse parti in causa, promuovendo il dialogo e la riconciliazione”.

Pertanto, invitiamo le nostre istituzioni a rimettersi in gioco e a situarsi tra i contendenti per lavorare, senza fine, a trovare soluzioni diplomatiche.

Non bisogna perdere il coraggio di negoziare prima che gli eventi peggiorino sempre più.

Affidarsi alla forza dei negoziati non equivale ad arrendersi.

Basta

Basta alla corsa agli armamenti.

Basta alle leggi che favoriscono la vendita di armi e ne diminuiscono il controllo.

Basta alle uccisioni di massa di civili, donne e bambini, di qualunque parte appartengano, senza distinzioni di appartenenze.

Basta all’uso delle armi.

Basta alle ingiustizie.

E’ tempo di fermarsi.

Chiediamo:

il cessate il fuoco generalizzato, con la riduzione immediata delle spese militari e la riconversione dell’industria in economia civile, progetti sociali, sanità ed ambiente.

Ci anima il semplice desiderio di poter “vivere in pace” nel proprio quartiere, nella propria città, nel mondo intero.

La nostra testimonianza di operatori di pace, di intercessori per la pace, è quanto mai necessaria e preziosa.